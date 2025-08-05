Следователи Следкома РФ меняют подход к общению с жителями Пермского края

Пермские следователи СКР будут оперативнее реагировать на обращения жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В СУ СК по Пермскому краю заработал информационный центр
В СУ СК по Пермскому краю заработал информационный центр Фото:

В Пермском крае следственное управление Следкома РФ появился собственный информационный центр. Создание новой структуре в ведомстве позволит более оперативно реагировать на обращения граждан, пояснили URA.RU в пресс-службе управления.

«Создание представительства Информационного центра СКР Пермском крае является полноценным шагом в улучшении доступности и скорости связи с гражданами, информационной поддержки незащищенных слоев населения, повышении эффективности обработки обращений и реагирования правоохранителей», — поясняет пресс-служба краевого следственного управления Следкома.

Сейчас жители Пермского края могут обратиться в информационный центр по телефону, а также сообщества в соцсети «ВКонтакте» либо написав следователю в соцсети лично. Поручение создать информационные центры в каждом следственном управлении ранее дал глава Следкома Александр Бастрыкин.

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В Пермском крае следственное управление Следкома РФ появился собственный информационный центр. Создание новой структуре в ведомстве позволит более оперативно реагировать на обращения граждан, пояснили URA.RU в пресс-службе управления. «Создание представительства Информационного центра СКР Пермском крае является полноценным шагом в улучшении доступности и скорости связи с гражданами, информационной поддержки незащищенных слоев населения, повышении эффективности обработки обращений и реагирования правоохранителей », — поясняет пресс-служба краевого следственного управления Следкома. Сейчас жители Пермского края могут обратиться в информационный центр по телефону, а также сообщества в соцсети «ВКонтакте» либо написав следователю в соцсети лично. Поручение создать информационные центры в каждом следственном управлении ранее дал глава Следкома Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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