Следователи Следкома РФ меняют подход к общению с жителями Пермского края

В Пермском крае следственное управление Следкома РФ появился собственный информационный центр. Создание новой структуре в ведомстве позволит более оперативно реагировать на обращения граждан, пояснили URA.RU в пресс-службе управления.
«Создание представительства Информационного центра СКР Пермском крае является полноценным шагом в улучшении доступности и скорости связи с гражданами, информационной поддержки незащищенных слоев населения, повышении эффективности обработки обращений и реагирования правоохранителей», — поясняет пресс-служба краевого следственного управления Следкома.
Сейчас жители Пермского края могут обратиться в информационный центр по телефону, а также сообщества в соцсети «ВКонтакте» либо написав следователю в соцсети лично. Поручение создать информационные центры в каждом следственном управлении ранее дал глава Следкома Александр Бастрыкин.
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