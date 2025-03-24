В Египте российских туристов ужалили медузы

Российских туристов ужалили медузы во время отдыха на Красном море в Египте, сообщают telegram-каналы. Из-за контактов с морскими животными туристы получили ожоги второй степени.
«„Безопасные“ медузы ужалили российских туристов в Египте. Вместо загара они получили ожоги второй степени от морских обитателей», — пишет telegram-канал Shot.
Туристка Светлана рассказала, что когда они с мужем и сыном решили искупаться, то вода была заполнена фиолетовыми медузами, напоминавшими маленькие шарики. Местные жители и туристы заверили, что медузы безопасны и не жгут кожу своими щупальцами. Более того, некоторые даже позволяли своим детям играть с этими морскими жителями.
Сама женщина не брала медуз в руки, а лишь прикасалась к ним во время плавания. После нескольких купаний на коже Светланы появились серьезные ожоги — зуд и раздражение охватили ее ноги, руки, шею и лоб. Сын туристки регулярно играл с медузами и получил ожоги, которые до сих пор не зажили. После неудачного отпуска Светлана с семьей обратились за медицинской помощью.
В настоящее время в Египте наступил сезон медуз. С середины марта начинается период их размножения, в ходе которого эти морские существа приближаются к прибрежным зонам.
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