Минфин предложил изменить правила покупки автомобилей

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Покупать авто у граждан ЕАЭС можно будет за наличные
Покупать авто у граждан ЕАЭС можно будет за наличные Фото:

Минфин России изучает возможности для изменения существующего валютного законодательства, что в перспективе может разрешить наличные валютные транзакции между российскими резидентами и нерезидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта информация содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева, направленном руководителю Национального автомобильного союза.

В документе отмечается, что текущие ограничения трансграничных платежей и правовая неопределенность в сфере валютных операций требуют пересмотра существующих норм. «Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации», — указывается в письме Минфина, сообщают «Известия».

Согласно действующему Федеральному закону от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», расчеты между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через банковские переводы. Оплата покупки наличными между такими сторонами считается незаконной валютной операцией и подвергается штрафам.

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Минфин России изучает возможности для изменения существующего валютного законодательства, что в перспективе может разрешить наличные валютные транзакции между российскими резидентами и нерезидентами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эта информация содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева, направленном руководителю Национального автомобильного союза. В документе отмечается, что текущие ограничения трансграничных платежей и правовая неопределенность в сфере валютных операций требуют пересмотра существующих норм. «Минфином России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России будет проработан вопрос разрешения проведения на территории РФ валютных операций между резидентами государств — членов Евразийского экономического союза в наличной форме в валюте Российской Федерации», — указывается в письме Минфина, сообщают «Известия». Согласно действующему Федеральному закону от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», расчеты между резидентами и нерезидентами должны осуществляться через банковские переводы. Оплата покупки наличными между такими сторонами считается незаконной валютной операцией и подвергается штрафам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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