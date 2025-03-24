Земля бывшего вице-губернатора Петербурга выставлена на торги

С 25 марта Российский аукционный дом (РАД) начал прием заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка, принадлежавшего бывшему вице-губернатору Петербурга Владимиру Лавленцеву. Он был обвинен в мошенничестве и растрате, в результате которых был приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщил РБК.
«Для погашения долга Лавленцева продается земельный участок площадью 1,5 тысяча квадратных метров в деревне Ляпино Сергиево-Посадского района Московской области», — пишет РБК. Начальная цена лота составляет 1,38 млн рублей.
Владимир Лавленцев был активным участником политической жизни Петербурга, занимая пост вице-губернатора с 2013 по 2014 год. После работы в правительстве города он перешел на должность главного федерального инспектора по Москве, а затем стал гендиректором в компании «Стройтрансгаз». Его карьера оборвалась после ареста в июле 2023 года по обвинению в мошенничестве и растрате, в результате которого он был приговорен к 13 годам лишения свободы.
В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Лавленцева банкротом, а общая сумма его задолженности была оценена в 835 млн рублей. В рамках процедуры банкротства было решено о реализации его активов, включая земельный участок в Подмосковье. Кроме того, на торги были выставлены доли в нескольких компаниях, общая стартовая стоимость которых составила более 66 млн рублей. Итоги аукциона по продаже земельного участка и других активов бывшего вице-губернатора будут подведены 29 апреля.
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