Ровно 25 лет с катастрофы на атомной подлодке «Курск»: подробности самой трагичной аварии в истории флота РФ

В 2000 году, ровно 25 лет назад, в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Эта катастрофа унесла жизни 118 моряков. Трагедия «Курска» стала одной из самых тяжелых в современной истории российского флота. По официальным данным, причиной аварии стал взрыв торпеды на борту атомохода во время учений. Расследование инцидента продолжалось несколько месяцев, по его итогам были приняты меры по усилению безопасности подводных лодок. Причины и обстоятельства произошедшего — в материале URA.RU.
Важное значение подлодки «Курск»
Подводная лодка «Курск» являлась 12-ой из 13 субмарин, построенных по проекту «Антей». Эта разработка, созданная в 1970-х годах, была нацелена на усиление боевого потенциала Военно-морского флота СССР и предназначалась для противодействия авианосным ударным группировкам вероятного противника.
В 1994 году лодка была спущена на воду и включена в состав Северного флота. «Курск» осуществлял поход в Атлантический и Средиземноморский регионы, где экипаж успешно выполнил ракетные стрельбы, завоевав приз Главнокомандующего ВМФ России. Находясь в акватории Средиземного моря, подлодка скрытно следила за действиями соединения шестого флота Военно-морских сил США.
Обстоятельства происшествия
Атомная подлодка «Курск» покинула акваторию залива Западная Лица 10 августа 2000 года и направилась в район проведения учений. На борту находились 118 человек, включая 111 членов основного экипажа, пятерых офицеров штаба дивизии, а также представителя военного ведомства и инженера завода «Дагдизель». Руководство учениями осуществлял командующий Северным флотом Вячеслав Попов. В маневрах, помимо «Курска», принимали участие другие подводные лодки, надводные корабли, самолеты, вертолеты и 10 подразделений сухопутных войск. При этом участие хотя бы одного спасательного судна в учениях не предусматривалось.
Во время учений, 11 августа, «Курск» отстрелял практическую ракету «Гранит» и опустился на глубину. До района, где должны были пройти торпедные стрельбы, подлодка добралась к шести часам утра 12 августа. Все это время командир подлодки, капитан I ранга Геннадий Лячин был на связи с командным пунктом и докладывал о происходящем. В роли условного противника для «Курска» выступал отряд российских боевых кораблей во главе с ракетным крейсером «Петр Великий», в 11:00 они вошли в зону для учений. На следующий день, 13 августа, слухи о том, что на «Курске» произошла авария, просочились, а утром 14 августа ВМФ обнародовал информацию об аварии: «Произошли неполадки на российской атомной подлодке „Курск“. Она легла на грунт».
В этот же день, 14 августа, информагентства, ссылаясь на анонимного представителя командования Северного флота, сообщили, что жизни экипажа подлодки ничего не угрожает. По их данным, была установлена связь с субмариной, обеспечивалась подача топлива и кислорода, а также продувка систем подводного крейсера. Норвегия и Великобритания предложили России содействие в проведении спасательной операции, позже к ним присоединились США и Франция. Однако российское военное руководство отказалось от иностранной помощи, решив проводить спасательные мероприятия самостоятельно.
«Интерфакс» 15 августа опубликовал интервью с главнокомандующим ВМФ Владимиром Куроедовым, который заявил, что экипаж «Курска» ведет борьбу за живучесть судна. Через день, 16 августа, представители командования сообщили, что российским спасательным аппаратам, находившимся на борту судна «Михаил Рудницкий», не удалось закрепиться на корпусе затонувшей лодки. После этого российская сторона обратилась за помощью к Норвегии и Великобритании.
Только 17 августа к месту катастрофы прибыли норвежское судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами и британское судно Normand Pioneer с техническими специалистами и оборудованием. Поступавшие сообщения лишь усиливали тревогу среди родственников членов экипажа «Курска».
Через два дня, 19 августа, начальник штаба Северного флота Михаил Моцак сообщил, что носовые отсеки подлодки полностью затоплены, и весь личный состав, находившийся в этих отсеках, погиб в первые минуты аварии. С 20 по 22 августа норвежские водолазы работали на борту подлодки, им удалось открыть люк девятого отсека, из которого ранее доносились стуки — однако спасти уже никого не удалось.
Вечером 22 августа президент России Владимир Путин прибыл в Дом офицеров в Видяево и встретился с родственниками погибших моряков. Встреча продолжалась более двух часов; по распоряжению адмиралов представители прессы были выведены из зала. В ходе беседы было обещано выплатить семьям погибших денежную компенсацию в размере среднего оклада офицера за 10 лет. В тот же вечер командующий Северным флотом выступил с официальным обращением. 23 августа в России был объявлен общенациональный траур.
Через три дня после траура, 26 августа, Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели «Курска» по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Лишь 20 октября началась операция по подъему тел погибших подводников: водолазы подняли 12 тел, среди которых был капитан-лейтенант Дмитрий Колесников. В его нагрудном кармане были обнаружены записки, подтверждающие, что часть экипажа выжила после взрывов и смогла перейти в девятый отсек. Только 10 октября 2001 года подлодка «Курск» была поднята со дна. Тогда же были обнаружены тела еще 103 моряков.
Причины аварии
Официальная версия гибели подводной лодки «Курск» в Баренцевом море, согласно докладу генерального прокурора Владимира Устинова, была связана со взрывом внутри торпедного аппарата. Доклад был представлен в Кремле по итогам расследования катастрофы, завершившегося после изучения всех обстоятельств трагедии.
«По результатам расследования установлено, что причиной гибели подлодки стал взрыв торпеды 65-76А, находившейся в четвертом торпедном аппарате. Подводники готовились к стрельбам, однако разлетевшиеся фрагменты хвостовой части взорвавшейся торпеды инициировали детонацию других боеприпасов на стеллажах», — заявил генпрокурор Владимир Устинов в ходе доклада.
Параллельно с ходом официального следствия на флоте активно обсуждалась версия столкновения «Курска» с американской атомной подлодкой «Мемфис». Однако, несмотря на существование альтернативных объяснений причин катастрофы, официальным итогом расследования стала версия о внутреннем взрыве торпеды, что подтверждается материалами уголовного дела и заключениями экспертов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.