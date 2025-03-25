25 марта 2025

Авторитетный бизнесмен Петерман претендует на награду думы ХМАО

В ХМАО авторитетный бизнесмен Петерман претендует на награду думы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Петермана могут наградить грамотой Думы ХМАО
Александра Петермана могут наградить грамотой Думы ХМАО Фото:

Глава корпорации «Славтэк» из Нижневартовска (ХМАО) Александр Петерман получит почетную грамоту думы ХМАО в случае, если на заседании окружного парламента 27 марта кандидатуру поддержат депутаты. Это следует из материалов к заседании Думы ХМАО. 

Бизнесмена, который критиковал экс-губернатора Наталью Комарову, предложено наградить за активную общественную деятельность и поддержку ветеранов. Источники агентства отмечают, что новое правительство намерено окончательно разрешить длительный конфликт между Петерманом и властями, а также примирить бизнесмена со спикером думы ХМАО Борисом Хохряковым, к которому глава корпорации «Славтэк» неоднократно высказывал претензии.

Операция «примирение» началась еще летом 2024 года, когда Александр Петерман был приглашен на встречу с новым главой региона Русланом Кухаруком во время его первого визита в Нижневартовск, а позже появился на послании губернатора. К почетной грамоте прилагается выплата в размере 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Петерман не явился на вручение награды от властей Нижневартовска — знака «За заслуги перед городом». В политическом истеблишменте гадают, приведет ли это к очередной волне конфронтации Петермана с властями.

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Глава корпорации «Славтэк» из Нижневартовска (ХМАО) Александр Петерман получит почетную грамоту думы ХМАО в случае, если на заседании окружного парламента 27 марта кандидатуру поддержат депутаты. Это следует из материалов к заседании Думы ХМАО.  Бизнесмена, который критиковал экс-губернатора Наталью Комарову, предложено наградить за активную общественную деятельность и поддержку ветеранов. Источники агентства отмечают, что новое правительство намерено окончательно разрешить длительный конфликт между Петерманом и властями, а также примирить бизнесмена со спикером думы ХМАО Борисом Хохряковым, к которому глава корпорации «Славтэк» неоднократно высказывал претензии. Операция «примирение» началась еще летом 2024 года, когда Александр Петерман был приглашен на встречу с новым главой региона Русланом Кухаруком во время его первого визита в Нижневартовск, а позже появился на послании губернатора. К почетной грамоте прилагается выплата в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Петерман не явился на вручение награды от властей Нижневартовска — знака «За заслуги перед городом». В политическом истеблишменте гадают, приведет ли это к очередной волне конфронтации Петермана с властями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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