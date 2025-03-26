Захарова: ВСУ, как стихийное бедствие, уничтожают российских журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия киевского режима со стихийным бедствием. Она утверждает, что Украина намеренно уничтожает российских журналистов и нарушает международные правовые нормы, которые должны защищать представителей СМИ. Такой комментарий последовал после смерти военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, которая подорвалась на мине ВСУ.
«Так массово журналисты могли бы погибать в связи со стихийным бедствием. Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Первого канала, Прокофьева погибла после подрыва на мине противника в Белгородской области, близ границы с Украиной. В этом же инциденте ранения получил оператор Дмитрий Волков, который сопровождал ее. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как тяжелое.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.