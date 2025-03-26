Хинштейн: раненый оператор Первого канала Дмитрий Волков подключен к ИВЛ

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненый в Белгородской области, подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он (Дмитрий Волков — прим. URA.RU) был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу», — заявил Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что состояние оператора оценивае6тсчя как тяжелое, но врачи делают все возможное для спасение его жизни.
Он добавил, что на фоне произошедшего состоялось совещание консилиума с участием представителей Федерального центра медицины катастроф и специалистов из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о транспортировке оператора в Москву. Александр Хинштейн лично контролирует ситуацию. Он также выразил соболезнования семье и близким Анны Прокофьевой и пожелал скорейшего выздоровления Волкову.
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