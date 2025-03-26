Хинштейн: раненый оператор Первого канала Дмитрий Волков подключен к ИВЛ

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Хинштейн заявил, что держит ситуацию с ранением оператора Первого канала на личном контроле
Хинштейн заявил, что держит ситуацию с ранением оператора Первого канала на личном контроле Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненый в Белгородской области, подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он (Дмитрий Волков — прим. URA.RU) был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу», — заявил Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что состояние оператора оценивае6тсчя как тяжелое, но врачи делают все возможное для спасение его жизни. 

Он добавил, что на фоне произошедшего состоялось совещание консилиума с участием представителей Федерального центра медицины катастроф и специалистов из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о транспортировке оператора в Москву. Александр Хинштейн лично контролирует ситуацию. Он также выразил соболезнования семье и близким Анны Прокофьевой и пожелал скорейшего выздоровления Волкову. 

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Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненый в Белгородской области, подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «С минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей он (Дмитрий Волков — прим. URA.RU) был доставлен в Обоянскую ЦРБ, сейчас подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу», — заявил Хинштейн в telegram-канале. Он отметил, что состояние оператора оценивае6тсчя как тяжелое, но врачи делают все возможное для спасение его жизни.  Он добавил, что на фоне произошедшего состоялось совещание консилиума с участием представителей Федерального центра медицины катастроф и специалистов из Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости будет рассмотрен вопрос о транспортировке оператора в Москву. Александр Хинштейн лично контролирует ситуацию. Он также выразил соболезнования семье и близким Анны Прокофьевой и пожелал скорейшего выздоровления Волкову. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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