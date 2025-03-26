26 марта 2025

В ЕС отказались снять санкции с России

© Служба новостей «URA.RU»
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Евросоюз остается непреклонен в своей позиции
Евросоюз остается непреклонен в своей позиции Фото:

Еврокомиссия заявила, что не станет снимать санкции с России для реализации «черноморской инициативы». Основным условием для их отмены является «безоговорочный вывод» российских войск из Украины, сообщила представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер в интервью Financial Times. 

«Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины», — сказала изданию Хиппер. Это заявление наглядно демонстрирует позицию Евросоюза по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

Некоторые страны, включая Украину и США, ранее обсуждали возможность смягчения санкций против России в рамках достижения мирного соглашения. Однако Евросоюз продолжает оставаться непреклонным в вопросах всестороннего давления на Россию.

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Еврокомиссия заявила, что не станет снимать санкции с России для реализации «черноморской инициативы». Основным условием для их отмены является «безоговорочный вывод» российских войск из Украины, сообщила представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер в интервью Financial Times.  «Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины», — сказала изданию Хиппер. Это заявление наглядно демонстрирует позицию Евросоюза по вопросу урегулирования кризиса на Украине. Некоторые страны, включая Украину и США, ранее обсуждали возможность смягчения санкций против России в рамках достижения мирного соглашения. Однако Евросоюз продолжает оставаться непреклонным в вопросах всестороннего давления на Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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