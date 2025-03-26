В ЕС отказались снять санкции с России

Еврокомиссия заявила, что не станет снимать санкции с России для реализации «черноморской инициативы». Основным условием для их отмены является «безоговорочный вывод» российских войск из Украины, сообщила представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер в интервью Financial Times.
«Основное внимание ЕС по-прежнему сосредоточено на оказании максимального давления на Россию с использованием всех доступных инструментов, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины», — сказала изданию Хиппер. Это заявление наглядно демонстрирует позицию Евросоюза по вопросу урегулирования кризиса на Украине.
Некоторые страны, включая Украину и США, ранее обсуждали возможность смягчения санкций против России в рамках достижения мирного соглашения. Однако Евросоюз продолжает оставаться непреклонным в вопросах всестороннего давления на Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.