Политика Заседание свердловского правительства отменили после назначения Паслера 27 марта 2025 в 10:21 Размер текста - 17 + Денис Паслер стал врио губернатора Свердловской области 26 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Заседание правительства Свердловской области, которое должно было состояться утром 27 марта, отменено. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в кабмине. «Причины не объяснили», — поделился один из собеседников. Заседание было назначено на 10:00 часов, а главным докладчиком должен был стать «социальный» замгубернатора Павел Креков. Вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Свердловской области. Им стал Денис Паслер, в 2012—2016 годах возглавлявший областное правительство, а в последние годы руководивший Оренбургской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заседание правительства Свердловской области, которое должно было состояться утром 27 марта, отменено. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в кабмине. «Причины не объяснили», — поделился один из собеседников. Заседание было назначено на 10:00 часов, а главным докладчиком должен был стать «социальный» замгубернатора Павел Креков. Вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Свердловской области. Им стал Денис Паслер, в 2012—2016 годах возглавлявший областное правительство, а в последние годы руководивший Оренбургской областью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям