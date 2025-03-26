26 марта 2025

Заседание свердловского правительства отменили после назначения Паслера

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Семинар-совещание в "Мастерской управления Сенеж", мозговой штурм. Московская область, портрет, паслер денис
Денис Паслер стал врио губернатора Свердловской области 26 марта Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Заседание правительства Свердловской области, которое должно было состояться утром 27 марта, отменено. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в кабмине.

«Причины не объяснили», — поделился один из собеседников. Заседание было назначено на 10:00 часов, а главным докладчиком должен был стать «социальный» замгубернатора Павел Креков.

Вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Свердловской области. Им стал Денис Паслер, в 2012—2016 годах возглавлявший областное правительство, а в последние годы руководивший Оренбургской областью.

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Заседание правительства Свердловской области, которое должно было состояться утром 27 марта, отменено. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в кабмине. «Причины не объяснили», — поделился один из собеседников. Заседание было назначено на 10:00 часов, а главным докладчиком должен был стать «социальный» замгубернатора Павел Креков. Вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Свердловской области. Им стал Денис Паслер, в 2012—2016 годах возглавлявший областное правительство, а в последние годы руководивший Оренбургской областью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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