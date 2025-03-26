Заседание свердловского правительства отменили после назначения Паслера

Заседание правительства Свердловской области, которое должно было состояться утром 27 марта, отменено. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в кабмине.
«Причины не объяснили», — поделился один из собеседников. Заседание было назначено на 10:00 часов, а главным докладчиком должен был стать «социальный» замгубернатора Павел Креков.
Вечером 26 марта президент РФ Владимир Путин назначил нового врио губернатора Свердловской области. Им стал Денис Паслер, в 2012—2016 годах возглавлявший областное правительство, а в последние годы руководивший Оренбургской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!