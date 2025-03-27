«Ведомости»: поставки Ту-214 отстают от плана из-за проблем с кадрами

Казанский авиационный завод (КАЗ) к концу 2025 года не успеет передать авиакомпаниям четыре среднемагистральных самолета Ту-214 в связи с проблемой нехватки кадров. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию „Ростеха“ Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (КАЗ; филиал АО „Туполев“) не сможет до конца 2025 г. построить и передать авиакомпаниям четыре среднемагистральных Ту-214», — передают «Ведомости» информацию от источников. Согласно Комплексной программе развития гражданской авиации до 2030 года, завод должен был выполнить эти обязательства.
Один из источников уточнил, что в 2025 году завод завершит сборку одного из самолетов, начатую в прошлом году, а также начнет строительство следующего. Основной трудностью, сдерживающей ускорение производства Ту-214, является нехватка инженерных специалистов на предприятии.
Ранее сообщалось, что КАЗ подписал контракт на разработку и поставку 23 пассажирских лайнеров Ту-214. На это выделили 90 млрд рублей, сообщил глава министерства промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Он отметил, что завод также увеличил производственные мощности.
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