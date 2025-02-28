Казанский авиазавод выпустит 23 самолета Ту-214

Казанский авиационный завод (КАЗ) подписал контракты на поставку 23 пассажирских лайнеров Ту-214, на что будет выделено 90 млрд рублей. Об этом сообщил глава министерства промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
«Казанский авиационный завод (КАЗ) подписал контракты на поставку 23 пассажирских самолетов Ту-214», — заявил Коробченко на заседании коллегии. Его слова приводит Inkazan.ru.
Он подчеркнул, что КАЗ усиливает производственные мощности в рамках политики импортозамещения. В частности, планируется модернизация производства на общую сумму 90 млрд рублей. Согласно директивам правительства России, к 2025 году завод должен будет выпустить четыре самолета Ту-214, покупателями которых станут авиакомпании S7 Airlines, «Ираэро» и «Якутия».
Ранее КАЗ ставил цель построить десятки Ту-214 к 2030 году, в частности, планировалось конструировать до 20 самолетов ежегодно. Тем не менее, как уточнил Олег Коробченко, в 2025 году завод сможет выпустить лишь два таких лайнера. Кроме того, КАЗ столкнулся с проблемой нехватки рабочих ресурсов — не хватает примерно 2,5 тысячи рабочих.
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