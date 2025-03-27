В Копейске на 11% увеличили плату за жилье

Собрание депутатов Копейска (Челябинская область) приняло решение об увеличении размера оплаты содержания жилого помещения на 11 процентов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Учитывая стратегии социально-экономического развития в Российской Федерации, допустимый уровень индексации — 18%. В Копейском городском округе принято решение об индексации тарифов на 11%», — сообщается на сайте администрации города.
Спикер горсобрания Евгений Гиске пояснил позиции депутатов. По его словам, они конструктивны.
«Сегодня мы имеем тариф, который долгое время не менялся даже с точки зрения инфляции. Приходится согласиться с тем фактом, что сейчас управляющие компании оказывают минимальный набор услуг, который они по закону должны предоставлять.
Увеличение стоимости тарифа на 18% — это слишком резкое повышение, с ним мы согласиться не можем. Но на минимальное повышение сейчас согласиться стоит. Необходимо понимать: если мы полностью не оплачиваем услугу, то она нам полностью оказана быть не может», — сообщил Гиске в своем аккаунте в соцсетях.
Счета с новыми тарифами выставят жителям города начиная с 1 мая. Решение распространяется на муниципальный жилищный фонд и многоквартирные дома, которые не определились с выбором управляющей компании или остались без управления, а также на те многоквартирные дома, в которых на собрании собственников не был установлен свой тариф.
По данным сайта компании «Управляющая компания-10 Копейск-центр», ежемесячная плата за содержание жилья в городе сейчас — от 17 рублей 31 копейки до 18 рублей 70 копеек за квадратный метр. Она зависит от степени благоустройства дома.
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