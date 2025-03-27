27 марта 2025

В ХМАО владелица штрафстоянки украла мотоцикл, задержанный полицией

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелица штрафстоянки продала задержанный мотоцикл
Владелица штрафстоянки продала задержанный мотоцикл Фото:

В Советском владелица штрафной стоянки с помощью подельника украла и продала задержанный полицией мотоцикл «Иж Планета 5». За это она получила год лишения свободы условно, сообщается в базе данных суда.

«[Осужденная] в отсутствие разрешения собственника, распорядилась вверенным ей имуществом — мотоциклом „Иж планета 5“. [Она] поручила работнику специализированной стоянки, не осведомленному о преступном характере её действий, реализовать данный мотоцикл третьему лицу», — сообщается в картотеке.

Мотоцикл подчиненный продал за 7000 рублей, а коляску сдал в металлолом и получил 500 рублей, после чего передал деньги начальнице. Суд признал гендиректора виновной в присвоении и приговорил к году лишения свободы условно.

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В Советском владелица штрафной стоянки с помощью подельника украла и продала задержанный полицией мотоцикл «Иж Планета 5». За это она получила год лишения свободы условно, сообщается в базе данных суда. «[Осужденная] в отсутствие разрешения собственника, распорядилась вверенным ей имуществом — мотоциклом „Иж планета 5“. [Она] поручила работнику специализированной стоянки, не осведомленному о преступном характере её действий, реализовать данный мотоцикл третьему лицу», — сообщается в картотеке. Мотоцикл подчиненный продал за 7000 рублей, а коляску сдал в металлолом и получил 500 рублей, после чего передал деньги начальнице. Суд признал гендиректора виновной в присвоении и приговорил к году лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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