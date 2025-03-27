В Перми каждый сможет опробовать на практике профессию хирурга

В Пермском медицинском университете (ПГМУ) 30 марта пройдет День открытых дверей. Абитуриенты смогут узнать здесь все о специальностях, которым обучают в вузе, об условиях поступления, а также познакомиться с будущими преподавателями. Изюминкой мероприятия станет практикум по хирургии.
«Вы сможете погрузиться в мир медицины и побывать на практикуме по хирургии. Почувствуйте себя врачом и попробуйте поработать на биоматериале», — говорится в анонсе в telegram-канале ПГМУ. День открытых дверей медицинского университета пройдет 30 марта, с 10 утра в морфологическом корпусе вуза.
Ранее URA.RU рассказывало, что профессия медика в Пермском крае очень востребована. В регионе не хватает порядка тысячи врачей. Самая большая потребность в педиатрах, участковых, хирургах, анестезиологах, реаниматологах, травматологах-ортопедах, психиатрах и рентгенологах.
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