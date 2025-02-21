Москвичи провалили реставрацию легендарной гостиницы на Уралмаше

Контракт с компанией, которая реставрировала «Мадрид» в Екатеринбурге, разорвут

21 февраля 2025 в 20:47 Размер текста - 17 +

Компания получила гостиницу «Мадрид» в октябре 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) планирует расторгнуть контракт с московской компанией «Гранд-Мадрид», которая в 2023 году за 1 рубль получила в аренду памятник конструктивизма и сталинского классицизма — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге. Предполагалось, что инвестор займется реставрацией объекта, но за два года никаких работ выполнено не было. Поэтому контракт с компанией будут расторгать, знает источник URA.RU. Здание сдали в аренду на 49 лет в октябре 2023 года. По договору арендатор был обязан не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее и приспособить объект к современному использованию. Восстановить гостиницу предполагается к 2035 году — в рамках утвержденной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Гостиницу «Мадрид» построили в середине 1930-х годов. В отеле-общежитии собирались селить испанских беженцев, пострадавших от гражданской войны. В войну здесь располагался госпиталь, после войны жили малосемейные рабочие «Уралмаша», а после 1990-х годов здание постепенно ветшало. В октябре 2015 года была проведена историко-архитектурная экспертиза «Мадрида», затем была начата консервация объекта. В 2017 году здание отдали в аренду за 1 рубль компании-туроператору «Великий шелковый путь». Также она (как и «Гранд-Мадрид» в 2023 году) была обязана отреставрировать объект. За 2 года предполагалось сделать проект реконструкции, и еще за 5 — вернуть гостиницу к жизни, но не вышло. В 2021 году свердловские власти планировали обратиться в Министерство культуры РФ с просьбой передать в их ведение гостиницу «Мадрид». Тогда менеджер АУИПИК оценил стоимость реконструкции в 1 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) планирует расторгнуть контракт с московской компанией «Гранд-Мадрид», которая в 2023 году за 1 рубль получила в аренду памятник конструктивизма и сталинского классицизма — гостиницу «Мадрид» на Уралмаше в Екатеринбурге. Предполагалось, что инвестор займется реставрацией объекта, но за два года никаких работ выполнено не было. Поэтому контракт с компанией будут расторгать, знает источник URA.RU. Здание сдали в аренду на 49 лет в октябре 2023 года. По договору арендатор был обязан не только следить за состоянием гостиницы, но и отреставрировать ее и приспособить объект к современному использованию. Восстановить гостиницу предполагается к 2035 году — в рамках утвержденной стратегии социально-экономического развития Орджоникидзевского района. Гостиницу «Мадрид» построили в середине 1930-х годов. В отеле-общежитии собирались селить испанских беженцев, пострадавших от гражданской войны. В войну здесь располагался госпиталь, после войны жили малосемейные рабочие «Уралмаша», а после 1990-х годов здание постепенно ветшало. В октябре 2015 года была проведена историко-архитектурная экспертиза «Мадрида», затем была начата консервация объекта. В 2017 году здание отдали в аренду за 1 рубль компании-туроператору «Великий шелковый путь». Также она (как и «Гранд-Мадрид» в 2023 году) была обязана отреставрировать объект. За 2 года предполагалось сделать проект реконструкции, и еще за 5 — вернуть гостиницу к жизни, но не вышло. В 2021 году свердловские власти планировали обратиться в Министерство культуры РФ с просьбой передать в их ведение гостиницу «Мадрид». Тогда менеджер АУИПИК оценил стоимость реконструкции в 1 млрд рублей.