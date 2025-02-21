В Екатеринбурге экс-боец UFC одолел непобежденную звезду в жесткой борьбе. Фото

Шамиль Гамзатов победил Игоря Глазкова в главном бою RCC Intro в Екатеринбурге

22 февраля 2025 в 21:06 Размер текста - 17 +

Судьи выбрали победителя поединка раздельным решением (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-боец UFC Шамиль Гамзатов одолел раздельным решением судей Игоря Глазкова, у которого была пятилетняя серия из 12 побед без поражений. Они сразились в главном бою турнира по смешанным единоборствам RCC Intro 35 на арене «Академии единоборств РМК». Поединок состоялся в тяжелом весе (98 кг), передает корреспондент URA.RU. «Он набрал больше веса, чем я — 99 против около 108 килограммов. Разница была весомая, поэтому сложно было выходить из борьбы. Ну и нельзя отрицать его физическую мощь. Я хотел более открытого боя, зарубиться с ним, но он постоянно цеплялся, а когда соперник идет на массу, ты вынужден защищаться, не получается развернуться и выйти на свою дистанцию», — сказал победитель. Также Гамзатов после победы бросил вызов уральской звезде MMA Ивану Штыркову, заявив, что готов к драке, как в единоборствах, так и кикбоксинге. По его мнению, бой против Штыркова может получится более открытым без прижимания к клетке. Свое реноме непобедимых подтвердили Кирилл Киреев — пятая победа нокаутом против бразильца Мигеля Мартинса в полусреднем весе (75 кг), Халим Назрулоев, нокаутировавший Нилдо Насименто в легком весе (60 кг), продлив серию до 10 побед, и Иван Подругин, задушивший непобежденного Имама Ибрагимова в среднем весе (77,1 кг). Впервые проиграл также Владислав Пилипенко, который завершил серию из четырех побед подряд. Его одолел Александр Шашутин в полулегком весе (65,8 кг). На турнире также заметили чемпиона мира по пощечинам (или слэп-файтингу) Василия Камоцкого «Пельмень», который прилетел в Екатеринбург еще на соревнования по кикбоксингу, где в главном бою выступал «Уральский Халк» Штырков. Кроме него, был замечен вице-президент Федерации тайского бокса России Григорий Дрозд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-боец UFC Шамиль Гамзатов одолел раздельным решением судей Игоря Глазкова, у которого была пятилетняя серия из 12 побед без поражений. Они сразились в главном бою турнира по смешанным единоборствам RCC Intro 35 на арене «Академии единоборств РМК». Поединок состоялся в тяжелом весе (98 кг), передает корреспондент URA.RU. «Он набрал больше веса, чем я — 99 против около 108 килограммов. Разница была весомая, поэтому сложно было выходить из борьбы. Ну и нельзя отрицать его физическую мощь. Я хотел более открытого боя, зарубиться с ним, но он постоянно цеплялся, а когда соперник идет на массу, ты вынужден защищаться, не получается развернуться и выйти на свою дистанцию», — сказал победитель. Также Гамзатов после победы бросил вызов уральской звезде MMA Ивану Штыркову, заявив, что готов к драке, как в единоборствах, так и кикбоксинге. По его мнению, бой против Штыркова может получится более открытым без прижимания к клетке. Свое реноме непобедимых подтвердили Кирилл Киреев — пятая победа нокаутом против бразильца Мигеля Мартинса в полусреднем весе (75 кг), Халим Назрулоев, нокаутировавший Нилдо Насименто в легком весе (60 кг), продлив серию до 10 побед, и Иван Подругин, задушивший непобежденного Имама Ибрагимова в среднем весе (77,1 кг). Впервые проиграл также Владислав Пилипенко, который завершил серию из четырех побед подряд. Его одолел Александр Шашутин в полулегком весе (65,8 кг). На турнире также заметили чемпиона мира по пощечинам (или слэп-файтингу) Василия Камоцкого «Пельмень», который прилетел в Екатеринбург еще на соревнования по кикбоксингу, где в главном бою выступал «Уральский Халк» Штырков. Кроме него, был замечен вице-президент Федерации тайского бокса России Григорий Дрозд.