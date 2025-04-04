ЦБ сохранил ключевую ставку, а банки снижают проценты по вкладам: где выгоднее хранить деньги

Банки начнут снижать проценты по вкладам в ожидании снижения ключевой ставки до предполагаемых 16%. Главный момент здесь — декабрьское решение ЦБ РФ о сохранении ключевой ставки в 21%, вопреки ожиданиям ее повышения до 23-24%. Рынок воспринял это как признак того, что максимальное значение ставки, вероятно, достигнуто. В итоге, банки перестали включать ее дальнейшее увеличение в условия по вкладам и депозитам. Как менялись проценты по вкладам в период 2020—2025 года и в каком банке теперь выгоднее оформить вклад — в материале URA.RU.
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку, а банки решили снизить проценты по вкладам
С наступлением периода смягчения денежно-кредитной политики Центробанка депозиты станут менее привлекательными для вкладчиков, сообщил главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин в разговоре с URA.RU. На данный момент ключевая ставка сохраняется на уровне 21%, однако банки ожидали ее повышения до 23-24%. Олег Кузьмин спрогнозировал, что к концу 2025 года ставка ЦБ может опуститься до 16%. В связи с этим банки уже начали активно снижать проценты по вкладам и депозитам, потому что восприняли решение регулятора как признак того, что пик по ставкам, вероятно, уже пройден.
Банковская ценовая политика формируется исходя из прогнозов по изменению ключевой ставки. В связи с этим ожидается дальнейшее снижение процентных ставок по вкладам уже весной, а также продолжение этой тенденции после того, как Центробанк все же начнет смягчать свою политику. Вкладчикам, которые желают закрепить высокие ставки на длительный срок, следует рассмотреть возможность размещения средств в долгосрочные депозиты.
В каких банках выгоднее делать вклады
С учетом нынешней ставки в 21% корреспондент URA.RU проверил через финансовый маркетплейс «Банки.ру», в каких организациях будет выгоднее оформить вклад. Среди выставленных для вклада условий: 50 тысяч рублей со сроком на три года. При расчете учитывались как крупные финансово-кредитные компании, так и менее популярные банки.
- Альфа-Банк: при выставленных условиях ставка по вкладу в этом банке составит 16% годовых с доходом 23 994 рублей;
- Сбербанк: максимальная ставка составила 10,5% с доходностью 15 746 рублей;
- ВТБ: в этом банке ставка по вкладу при выставленных условиях составит 5,5% с доходностью 8 245 рублей;
- Т-Банк: ставка по вкладу составит 14%, а доходность — 25 905 рублей;
- Газпромбанк: ставка составит 19% годовых с доходом 28 493 рублей;
- МТС-Банк: максимальный размер ставки — 15% с доходностью 22 518 рублей;
- Россельхозбанк: размер ставки 15% с доходом 22 494 рублей;
- Совкомбанк: максимальный уровень ставки — 21%, а доходность по ней — 31 492 рублей;
- ПСБ: ставка составит 8% с доходностью 13 508 рублей;
- Банк Синара: размер ставки при выставленных условиях — 15,5% с доходом 22 926 рублей;
- Русский стандарт: максимальная ставка — 10%, доходность 14 791 рублей.
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