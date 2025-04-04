04 апреля 2025

Пермяки готовы потратить в среднем 20 тысяч рублей на комплект летних шин

Avito: каждый третий пермяк покупал подержанную резину
© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджет большинства пермяков на летнюю резину составляет 20 тысяч рублей
Бюджет большинства пермяков на летнюю резину составляет 20 тысяч рублей Фото:

Бюджет большинства жителей Перми на комплект летней резины составляет 20 тысяч рублей, при этом треть автовладельцев хотя бы раз покупали шины с пробегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито».

«Большинство (46%) при покупке сменной резины хотели бы уложиться в 20 тысяч рублей, 30% готовы потратить 20–40 тысяч, а 15% — 40–60 тысяч. Больше этих сумм не против заплатить лишь 3%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.

Исследование показало, что 33% пермяков приобретали подержанные шины, чаще всего это мужчины (49%) и молодежь 18–24 лет (68%). Еще 25% рассматривают такую возможность в будущем.

Что касается хранения резины, половина опрошенных (50%) оставляют шины в гараже, 17% — на балконе, а 12% — в частном доме или на даче. Только 7% пользуются платными сервисами хранения.

Ненужные покрышки 44% опрошенных продают на площадках объявлений, 13% сдают в трейд-ин, а 10% отправляют на переработку. При этом 19% хранят старые шины «на всякий случай», 18% оставляют их для хозяйственных нужд, например — для дачи, а 4% признались, что просто не знают, что с ними делать.

Замена резины также вызывает сложности: 77% ждут стабильного потепления, 13% меняют шины в последний момент, а 6% ориентируются на очереди в сервисах. 23% респондентов назвали самым трудным именно выбор подходящего времени для «переобувки». 

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми стали реже покупать подержанные автомобили. По итогам 2024 года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%, а пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок.

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Бюджет большинства жителей Перми на комплект летней резины составляет 20 тысяч рублей, при этом треть автовладельцев хотя бы раз покупали шины с пробегом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито». «Большинство (46%) при покупке сменной резины хотели бы уложиться в 20 тысяч рублей, 30% готовы потратить 20–40 тысяч, а 15% — 40–60 тысяч. Больше этих сумм не против заплатить лишь 3%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. Исследование показало, что 33% пермяков приобретали подержанные шины, чаще всего это мужчины (49%) и молодежь 18–24 лет (68%). Еще 25% рассматривают такую возможность в будущем. Что касается хранения резины, половина опрошенных (50%) оставляют шины в гараже, 17% — на балконе, а 12% — в частном доме или на даче. Только 7% пользуются платными сервисами хранения. Ненужные покрышки 44% опрошенных продают на площадках объявлений, 13% сдают в трейд-ин, а 10% отправляют на переработку. При этом 19% хранят старые шины «на всякий случай», 18% оставляют их для хозяйственных нужд, например — для дачи, а 4% признались, что просто не знают, что с ними делать. Замена резины также вызывает сложности: 77% ждут стабильного потепления, 13% меняют шины в последний момент, а 6% ориентируются на очереди в сервисах. 23% респондентов назвали самым трудным именно выбор подходящего времени для «переобувки».  Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми стали реже покупать подержанные автомобили. По итогам 2024 года цены на автомобили с пробегом в Пермском крае снизились на 17,3%, а пермяки пытаются избавиться от недорогих иномарок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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