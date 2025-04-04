Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса в Перми

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту возгорания маршрутного автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Организована проверка по факту возгорания автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. Находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Надзорный орган даст проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе выпуска на линию исправных автотранспортных средств. При нарушении будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что ЧП с участием рейсового автобуса в Кировском районе Перми поступило 5 апреля в 16:34 по местному времени. К тушению было привлечено девять человек личного состава и две единицы техники.
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