04 апреля 2025

Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования
В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования Фото:

Прокуратура Пермского края начала проверку по факту возгорания маршрутного автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Организована проверка по факту возгорания автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. Находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Надзорный орган даст проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе выпуска на линию исправных автотранспортных средств. При нарушении будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что ЧП с участием рейсового автобуса в Кировском районе Перми поступило 5 апреля в 16:34 по местному времени. К тушению было привлечено девять человек личного состава и две единицы техники.

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Прокуратура Пермского края начала проверку по факту возгорания маршрутного автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Организована проверка по факту возгорания автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. Находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал. Надзорный орган даст проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе выпуска на линию исправных автотранспортных средств. При нарушении будут приняты меры прокурорского реагирования», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что ЧП с участием рейсового автобуса в Кировском районе Перми поступило 5 апреля в 16:34 по местному времени. К тушению было привлечено девять человек личного состава и две единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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