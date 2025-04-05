05 апреля 2025
04 апреля 2025

Юные спортсмены из ХМАО привезли десятки медалей с международных соревнований

Юные югорчане завоевали 28 медалей на международном турнире по тхэквондо
© Служба новостей «URA.RU»
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Спортсмены из ХМАО завоевали 28 медалей на международном турнире по тхэквондо
Спортсмены из ХМАО завоевали 28 медалей на международном турнире по тхэквондо Фото:

Юные спортсмены из ХМАО завоевали почти 30 медалей по итогам международного турнира МФТ Кубок Дружбы «Петр Великий» по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек из рахзных уголков мира, сообщили в telegram-канале правительства округа. 

«Юные югорчане завоевали 28 медалей по тхэквондо. На Международном турнире МФТ Кубок Дружбы „Петр Великий“ за звание лучших боролись более двух тысяч спортсменов из разных уголков мира. В Санкт-Петербург приехали участники из Греции, Египта, Замбии, Израиля, Нигерии и других стран», — рассказали в telegram-канале правительства.

От ХМАО на соревнованиях участвовали 25 человек. Среди медалей, завоеванных ими четыре золотых, пять серебряных, и 19 бронзовых. Сейчас юные спортсмены готовятся к Кубку России, который пройдет в Новосибирске в конце апреля. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел финальный этап Кубка России по биатлону. Он собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из разных частей страны, а также участники из Беларуси. За три дня соревнования посетили 22,5 тысячи человек.

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Юные спортсмены из ХМАО завоевали почти 30 медалей по итогам международного турнира МФТ Кубок Дружбы «Петр Великий» по тхэквондо. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек из рахзных уголков мира, сообщили в telegram-канале правительства округа.  «Юные югорчане завоевали 28 медалей по тхэквондо. На Международном турнире МФТ Кубок Дружбы „Петр Великий“ за звание лучших боролись более двух тысяч спортсменов из разных уголков мира. В Санкт-Петербург приехали участники из Греции, Египта, Замбии, Израиля, Нигерии и других стран», — рассказали в telegram-канале правительства. От ХМАО на соревнованиях участвовали 25 человек. Среди медалей, завоеванных ими четыре золотых, пять серебряных, и 19 бронзовых. Сейчас юные спортсмены готовятся к Кубку России, который пройдет в Новосибирске в конце апреля.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошел финальный этап Кубка России по биатлону. Он собрал рекордное количество участников — 185 спортсменов из разных частей страны, а также участники из Беларуси. За три дня соревнования посетили 22,5 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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