06 апреля 2025

Мокрый снег в Челябинске ускорит ямочный ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске будут готовы к предстоящей непогоде
В Челябинске будут готовы к предстоящей непогоде Фото:

Челябинские дорожники ускорят ямочный ремонт в связи с предстоящими снегопадами. Об этом сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Ускоряем проведение запланированного ямочного ремонта в связи с предстоящими снегопадами. Уже дано поручение переоборудовать технику обратно в зимний режим, чтобы оперативно приступить к уборке», — отметил Агеев.

Агеев добавил, что в начале апреля специалисты обследовали маршруты в Челябинске и по направлению к окрестным садам. Составлены акты, а материалы направлены в комитет дорожного хозяйства для устранения замечаний.

Как уточнил глава города Алексей Лошкин, в Челябинске уже случались обильные снегопады в апреле, поэтому дорожная техника в зимнем варианте должна находиться в резерве минимум до конца месяца. По прогнозу погоды, в Челябинске не ожидается сильный снег, как в Москве, однако из-за температурных качелей техника должна быть готова к подобным природным катаклизмам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские дорожники ускорят ямочный ремонт в связи с предстоящими снегопадами. Об этом сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. «Ускоряем проведение запланированного ямочного ремонта в связи с предстоящими снегопадами. Уже дано поручение переоборудовать технику обратно в зимний режим, чтобы оперативно приступить к уборке», — отметил Агеев. Агеев добавил, что в начале апреля специалисты обследовали маршруты в Челябинске и по направлению к окрестным садам. Составлены акты, а материалы направлены в комитет дорожного хозяйства для устранения замечаний. Как уточнил глава города Алексей Лошкин, в Челябинске уже случались обильные снегопады в апреле, поэтому дорожная техника в зимнем варианте должна находиться в резерве минимум до конца месяца. По прогнозу погоды, в Челябинске не ожидается сильный снег, как в Москве, однако из-за температурных качелей техника должна быть готова к подобным природным катаклизмам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...