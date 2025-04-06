Мокрый снег в Челябинске ускорит ямочный ремонт

Челябинские дорожники ускорят ямочный ремонт в связи с предстоящими снегопадами. Об этом сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.
«Ускоряем проведение запланированного ямочного ремонта в связи с предстоящими снегопадами. Уже дано поручение переоборудовать технику обратно в зимний режим, чтобы оперативно приступить к уборке», — отметил Агеев.
Агеев добавил, что в начале апреля специалисты обследовали маршруты в Челябинске и по направлению к окрестным садам. Составлены акты, а материалы направлены в комитет дорожного хозяйства для устранения замечаний.
Как уточнил глава города Алексей Лошкин, в Челябинске уже случались обильные снегопады в апреле, поэтому дорожная техника в зимнем варианте должна находиться в резерве минимум до конца месяца. По прогнозу погоды, в Челябинске не ожидается сильный снег, как в Москве, однако из-за температурных качелей техника должна быть готова к подобным природным катаклизмам.
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