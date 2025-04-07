90 футбольных полей сгорели в Челябинской области за минувшие выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Только за минувшие выходные в Челябинской области произошло почти сто лесных пожаров
Только за минувшие выходные в Челябинской области произошло почти сто лесных пожаров Фото:

В Челябинской области за прошедшие выходные произошло 95 ландшафтных пожаров на площади в 66 гектаров, что сопоставимо с 90 футбольными полями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«Только за последние выходные в области произошло 95 ландшафтных пожаров на площади в 66 гектаров — это сопоставимо с более чем 90 футбольными полями. Больше всего лесных пожаров произошло в Магнитогорском, Копейском, Челябинском и Троицком округах, а также в Сосновском, Еманжелинском и Агаповском районах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. За два дня составлено 15 протоколов о нарушениях.

На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту на прошлой неделе сильно горел лес, сообщили ранее URA.RU очевидцы. Сотрудники МЧС России ликвидировали горение с помощью ранцевых огнетушителей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

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В Челябинской области за прошедшие выходные произошло 95 ландшафтных пожаров на площади в 66 гектаров, что сопоставимо с 90 футбольными полями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «Только за последние выходные в области произошло 95 ландшафтных пожаров на площади в 66 гектаров — это сопоставимо с более чем 90 футбольными полями. Больше всего лесных пожаров произошло в Магнитогорском, Копейском, Челябинском и Троицком округах, а также в Сосновском, Еманжелинском и Агаповском районах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. За два дня составлено 15 протоколов о нарушениях. На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту на прошлой неделе сильно горел лес, сообщили ранее URA.RU очевидцы. Сотрудники МЧС России ликвидировали горение с помощью ранцевых огнетушителей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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