90 футбольных полей сгорели в Челябинской области за минувшие выходные

В Челябинской области за прошедшие выходные произошло 95 ландшафтных пожаров на площади в 66 гектаров, что сопоставимо с 90 футбольными полями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Только за последние выходные в области произошло 95 ландшафтных пожаров на площади в 66 гектаров — это сопоставимо с более чем 90 футбольными полями. Больше всего лесных пожаров произошло в Магнитогорском, Копейском, Челябинском и Троицком округах, а также в Сосновском, Еманжелинском и Агаповском районах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. За два дня составлено 15 протоколов о нарушениях.
На выезде из Челябинска по Новоградскому проспекту на прошлой неделе сильно горел лес, сообщили ранее URA.RU очевидцы. Сотрудники МЧС России ликвидировали горение с помощью ранцевых огнетушителей, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
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