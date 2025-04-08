Переговоры РФ и Японии, перспективы договора по наступательному вооружению: главные заявления Дмитрия Пескова

Песков: мирные переговоры с Японией невозможны
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал, что Кремль поддержал идею переговоров США и Ирана
Песков рассказал, что Кремль поддержал идею переговоров США и Ирана Фото:

На данный момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы начать мирные переговоры с Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. Причина тому, говорит он, заключается в том, что Токио поддерживает все недружественные меры, направленные против России. Уже один этот факт, по словам Пескова, говорит о том, что руководство Японии не намерено идти по мирному пути решения вопросов. Другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU.

Детали договора по наступательному вооружению между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ рассказал об условиях, благодаря которым можно вернуться к обсуждению восстановления Договора о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений (СНВ-III). Совместные шаги в этом направлении можно будет предпринять лишь в том случае, если столицы обеих держав восстановят утраченное доверие. Другим весомым фактором он обозначил наличие политической воли президентов России и США.

Возможное начало переговоров между США и Ираном

В Кремле положительно относятся к проведению прямых грядущих переговоров между двумя странами. Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал, что вполне возможно они пройдут уже в ближайшие выходные. Песков отметил, что эта встреча может стать решающей в вопросе мирного урегулирования вопроса «ядерной проблемы» Ирана.

Решение латвийских властей о сносе памятников Великой Отечественной Войны

В правительстве Латвии заявили о намерениях снести треть военных мемориалов в стране в преддверии 80-летия Победы. Это аргументировано якобы научными исследованиями, в ходе которых планируется «опровергнуть» там наличие братских захоронений. Подобное решение не оставило равнодушным Кремль. Песков назвал такое осквернение памятников «позором» для страны.

Матчи между командами КХЛ и НХЛ

Данная идея была озвучена в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Трампа еще 18 марта. Она заключалась в проведении совместных матчей между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако вероятность этого сейчас, пояснил Песков, стремится к нулю. И данную идею вряд ли удастся реализовать в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы начать мирные переговоры с Японией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. Причина тому, говорит он, заключается в том, что Токио поддерживает все недружественные меры, направленные против России. Уже один этот факт, по словам Пескова, говорит о том, что руководство Японии не намерено идти по мирному пути решения вопросов. Другие заявления представителя Кремля — в материале URA.RU. Детали договора по наступательному вооружению между Россией и США Пресс-секретарь президента РФ рассказал об условиях, благодаря которым можно вернуться к обсуждению восстановления Договора о сокращении арсеналов стратегических ядерных вооружений (СНВ-III). Совместные шаги в этом направлении можно будет предпринять лишь в том случае, если столицы обеих держав восстановят утраченное доверие. Другим весомым фактором он обозначил наличие политической воли президентов России и США. Возможное начало переговоров между США и Ираном В Кремле положительно относятся к проведению прямых грядущих переговоров между двумя странами. Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал, что вполне возможно они пройдут уже в ближайшие выходные. Песков отметил, что эта встреча может стать решающей в вопросе мирного урегулирования вопроса «ядерной проблемы» Ирана. Решение латвийских властей о сносе памятников Великой Отечественной Войны В правительстве Латвии заявили о намерениях снести треть военных мемориалов в стране в преддверии 80-летия Победы. Это аргументировано якобы научными исследованиями, в ходе которых планируется «опровергнуть» там наличие братских захоронений. Подобное решение не оставило равнодушным Кремль. Песков назвал такое осквернение памятников «позором» для страны. Матчи между командами КХЛ и НХЛ Данная идея была озвучена в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и Трампа еще 18 марта. Она заключалась в проведении совместных матчей между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Однако вероятность этого сейчас, пояснил Песков, стремится к нулю. И данную идею вряд ли удастся реализовать в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...