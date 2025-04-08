В Кремле поддержали начало переговоров между США и Ираном

В Кремле поддерживают проведения прямых переговоров между США и Ираном. Накануне президент Штатов Дональд Трамп анонсировал, что ни начнутся в ближайшие выходные. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта встреча может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана.
«Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико дипломатических мер. Если это будет так, это можно будет только приветствовать. Мы знаем, что определённые контакты, прямые и непрямые в Омане», — заявил Песков в беседе с журналистами во время конфренц-колла. По его мнению, эта мера приведет к деэскалации напряженности вокруг Ирана.
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