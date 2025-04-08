В Кремле прокомментировали сообщения о том, что в Латвии планируют сносить военные мемориалы под видом исследований. Пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, назвал уничтожение монументов над братскими могилами «позором» для страны.
«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма — это наверное позор для страны. И горе тому народу, который воюет со своей историей», — заявил пресс-секретарь президента во время конференц-колла.
Согласно информации, полученной Службой внешней разведки, власти Латвии разрабатывают планы, направленные на массовое уничтожение военных мемориалов, расположенных на территории страны. Это действие видится как попытка затемнить празднование 9 мая текущего года, когда отмечается 80-летие Великой Победы.
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