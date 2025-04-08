Песков резко отреагировал на решение Латвии сносить военные мемориалы

Песков: решение Латвии снести мемориалы — позор для страны
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В Кремле прокомментировали сообщения о том, что в Латвии планируют сносить военные мемориалы под видом исследований. Пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, назвал уничтожение монументов над братскими могилами «позором» для страны. 

«Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма — это наверное позор для страны. И горе тому народу, который воюет со своей историей», — заявил пресс-секретарь президента во время конференц-колла. 

Согласно информации, полученной Службой внешней разведки, власти Латвии разрабатывают планы, направленные на массовое уничтожение военных мемориалов, расположенных на территории страны. Это действие видится как попытка затемнить празднование 9 мая текущего года, когда отмечается 80-летие Великой Победы.

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В Кремле прокомментировали сообщения о том, что в Латвии планируют сносить военные мемориалы под видом исследований. Пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, назвал уничтожение монументов над братскими могилами «позором» для страны.  «Проявлять подобное неуважение и таким образом относиться к памяти по отношению к тем, кто спас тебя от фашизма — это наверное позор для страны. И горе тому народу, который воюет со своей историей», — заявил пресс-секретарь президента во время конференц-колла.  Согласно информации, полученной Службой внешней разведки, власти Латвии разрабатывают планы, направленные на массовое уничтожение военных мемориалов, расположенных на территории страны. Это действие видится как попытка затемнить празднование 9 мая текущего года, когда отмечается 80-летие Великой Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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