Песков: в идее совместных матчей НХЛ и КХЛ нет никакой конкретики

Предложение о проведении совместных матчей между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеет конкретных планов на реализацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует, давайте оставим им эту возможность», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Идея о совместных матчах между игроками из России и США была упомянута в ходе телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта. Однако, по словам представителей Белого дома, США более заинтересованы в обсуждении украинского вопроса, чем в организации хоккейных игр.
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