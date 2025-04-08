Песков: в идее совместных матчей НХЛ и КХЛ нет никакой конкретики

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Песков заявил, что идея о проведении совместных матчей НХЛ и КХЛ была высказана гипотетически
Песков заявил, что идея о проведении совместных матчей НХЛ и КХЛ была высказана гипотетически Фото:

Предложение о проведении совместных матчей между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеет конкретных планов на реализацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует, давайте оставим им эту возможность», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Идея о совместных матчах между игроками из России и США была упомянута в ходе телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта. Однако, по словам представителей Белого дома, США более заинтересованы в обсуждении украинского вопроса, чем в организации хоккейных игр.

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Предложение о проведении совместных матчей между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не имеет конкретных планов на реализацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует, давайте оставим им эту возможность», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Идея о совместных матчах между игроками из России и США была упомянута в ходе телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 18 марта. Однако, по словам представителей Белого дома, США более заинтересованы в обсуждении украинского вопроса, чем в организации хоккейных игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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