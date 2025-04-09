В Пермском крае отключат телевидение и радио

В Пермском крае запланированы краткосрочные отключения радио и телевидения. Они пройдут с 15 по 18 апреля 2025 года.
«В Губахе и в деревне Маховляне отключение (РТРС-1, РТРС-2, Радио России) запланировано 15 апреля, с 12:00 до 18:00. В этот же день в Чайковском с 11:00 до 17:00 не будет вещать: РТРС-1, РТРС-2, Радио России, в деревне Печенки (Мокино) с 10:00 до 16:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.
Кроме того, в Барде 16 апреля с 11:00 до 17:00 не будут вещать: РТРС-1, РТРС-2, Притулвье ТНВ, Радио России и Бардымские Зори. В Чусовом 16 апреля с 09:00 до 18:00 не более двух часов в день работать не будет РТРС-1, РТРС-2, Радио России, а также 17 апреля с 09:00 до 18:00 РТРС-1, РТРС-2, Радио России. В Ильинском 17 апреля с 11:00 до 17:00 отключат: РТРС-1, РТРС-2, Радио России. В селе Уинское кратковременные отключения будут наблюдаться 18 апреля с 11:00 до 17:00.
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