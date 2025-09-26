В Перми на выставке подружились Робопес и трансформер Бамблби из прошлого века. Видео

По металлургической выставке в Перми ходили роботы
Посетителей выставки в Перми развлекали роботы
Посетителей выставки в Перми развлекали роботы

В Перми на международной выставке «Металлообработка. Металлургия — 2025» пермская компания, которая разрабатывает и внедряет робособак, представила одну из своих разработок. На выставке можно было встретить также других роботов.

«Робопес управляется с телефона. Его можно использовать, например, на предприятии. Робот сможет зафиксировать надел ли рабочий каску или нет», — рассказал журналисту URA.RU гендиректор компании «Робопес» Илья Кокшаров.

Если Робопес является относительно новой разработкой, то Бамбли появлялся в детских книгах, аудиокнигах, видеоиграх, комиксах и других произведениях с 1986 года. Например, он был показан в книжке-раскраске «Трансформеры: Поколение 2» «Безумие десептиконов» в 1993 году.

Видео: telegram-канал expometal — Новости металлургии и промышленности, обзоры на новейшие технологии и оборудование, самая актуальная информация о промышленных выставках.

