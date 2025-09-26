Министр труда и соцзащиты Котяков прибыл в Пермь с рабочим визитом

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Прикамья.
В ходе визита Антон Котяков посетил флагманский кадровый центр «Работа России». Это первый в крае многопрофильный офис Службы занятости. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что за счет федеральных программ и нацпроекта «Кадры» в регионе нашли работу более 10 000 человек. «На базе кадрового центра мы проводим ярмарки вакансий. Важно и участие работодателей. Я благодарен тем предприятиям, которые активно вовлечены в профориентационную работу», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Глава региона также отметил, что для удержания молодежи и будущих специалистов в Прикамье строятся новые учебные заведения и модернизируются те, что уже работают.
В ходе визита Котяков проверил строительство будущего реабилитационного центра. Там уже ведется чистовая отделка помещений, устанавливаются межкомнатные двери и сантехника. Центр разделен на несколько зон. Там есть зоны с круглосуточным пребыванием и с частичным. Центр рассчитан на 80 мест для постоянного пребывания и на 75 мест с дневным пребыванием. Социальную и медицинскую реабилитацию здесь смогут проходить 1200 детей ежегодно. Открытие центра запланировано на январь 2026 года.
Работу в вопросах социальной сферы, труда и занятости в Пермском крае Антон Котяков оценил высоко. «Рождаемость в Пермской крае – выше, чем в среднем по стране. Позитивная ситуация – на рынке труда. Регион был одним из первых, кто вошел в комплексную модернизацию служб занятости. В результате перезагрузки открылась сеть современных кадровых центров», — подчеркнул Котяков. Он также отметил, что все это благодаря усилиям команды региона.
