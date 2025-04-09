Экс-мэр из ХМАО требует реабилитации после снятия обвинений в халатности

Бывший глава поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслав Поздняков заявил о том, что хочет воспользоваться правом на реабилитацию после того, как прокуратура в суде отказалась от обвинений в халатности. У следствия были к нему претензии из-за того, что экс-чиновник не занимался переселением жителей аварийного дома. В разговоре с URA.RU Поздняков заявил, что хочет доказать свою невиновность и по другим эпизодам обвинения.
«Я полностью не согласен с обвинениями и буду продолжать доказывать свою невиновность. Речь идет не о компенсациях, а о восстановлении достоинства. Деньги для меня не принципиальны — важно, чтобы справедливость была восстановлена», — заявил Поздняков.
По данным источника агентства, во время последнего заседания суда прокуратура отказалась от обвинений в халатности, признав непричастность экс-мэра к этому эпизоду. Несмотря на частичное снятие обвинений, Поздняков по-прежнему фигурирует в других эпизодах дела, включая злоупотребление полномочиями. Он пока не решил, будет ли обращаться в суд за возмещением морального вреда.
Ранее URA.RU писало, что Позднякова уволили из-за конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы. Его также обвиняли в халатности из-за нерасселения аварийного дома и в нецелевом расходовании бюджета. По одному из эпизодов суд вынес ему оправдательный приговор, однако другие обвинения на данный момент остаются предметом судебных разбирательств.
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