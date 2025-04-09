09 апреля 2025

Экс-мэр из ХМАО требует реабилитации после снятия обвинений в халатности

© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава Барсово Поздняков хочет восстановить свою репутацию через суд
Экс-глава Барсово Поздняков хочет восстановить свою репутацию через суд Фото:

Бывший глава поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслав Поздняков заявил о том, что хочет воспользоваться правом на реабилитацию после того, как прокуратура в суде отказалась от обвинений в халатности. У следствия были к нему претензии из-за того, что экс-чиновник не занимался переселением жителей аварийного дома. В разговоре с URA.RU Поздняков заявил, что хочет доказать свою невиновность и по другим эпизодам обвинения.

«Я полностью не согласен с обвинениями и буду продолжать доказывать свою невиновность. Речь идет не о компенсациях, а о восстановлении достоинства. Деньги для меня не принципиальны — важно, чтобы справедливость была восстановлена», — заявил Поздняков.

По данным источника агентства, во время последнего заседания суда прокуратура отказалась от обвинений в халатности, признав непричастность экс-мэра к этому эпизоду. Несмотря на частичное снятие обвинений, Поздняков по-прежнему фигурирует в других эпизодах дела, включая злоупотребление полномочиями. Он пока не решил, будет ли обращаться в суд за возмещением морального вреда.

Ранее URA.RU писало, что Позднякова уволили из-за конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы. Его также обвиняли в халатности из-за нерасселения аварийного дома и в нецелевом расходовании бюджета. По одному из эпизодов суд вынес ему оправдательный приговор, однако другие обвинения на данный момент остаются предметом судебных разбирательств.

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Бывший глава поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслав Поздняков заявил о том, что хочет воспользоваться правом на реабилитацию после того, как прокуратура в суде отказалась от обвинений в халатности. У следствия были к нему претензии из-за того, что экс-чиновник не занимался переселением жителей аварийного дома. В разговоре с URA.RU Поздняков заявил, что хочет доказать свою невиновность и по другим эпизодам обвинения. «Я полностью не согласен с обвинениями и буду продолжать доказывать свою невиновность. Речь идет не о компенсациях, а о восстановлении достоинства. Деньги для меня не принципиальны — важно, чтобы справедливость была восстановлена», — заявил Поздняков. По данным источника агентства, во время последнего заседания суда прокуратура отказалась от обвинений в халатности, признав непричастность экс-мэра к этому эпизоду. Несмотря на частичное снятие обвинений, Поздняков по-прежнему фигурирует в других эпизодах дела, включая злоупотребление полномочиями. Он пока не решил, будет ли обращаться в суд за возмещением морального вреда. Ранее URA.RU писало, что Позднякова уволили из-за конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы. Его также обвиняли в халатности из-за нерасселения аварийного дома и в нецелевом расходовании бюджета. По одному из эпизодов суд вынес ему оправдательный приговор, однако другие обвинения на данный момент остаются предметом судебных разбирательств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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