10 февраля 2025

Адвокат требует вернуть уголовное дело экс-мэра из ХМАО на доследствие

Адвокат экс-мэра из ХМАО настаивает на возврате дела в прокуратуру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адвокат экс-главы Барсово настаивает на возврате дела в прокуратуру
Адвокат экс-главы Барсово настаивает на возврате дела в прокуратуру Фото:

Адвокат экс-главы поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслава Позднякова — Владимир Савин — настаивает на возвращении дела в прокуратуру для доработки. По мнению защиты, в ходе следствия были допущены серьезные нарушения, к тому же уголовное преследование продолжилось и дело было направлено в суд, несмотря на истечение срока привлечения к ответственности по одному из эпизодов. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом дела.

«Изначально дело было возвращено для дополнительного расследования, так как не все потерпевшие были допрошены. Позднее суд принял решение о прекращении уголовного преследования по халатности из-за непричастности обвиняемого. Однако это решение было отменено окружным судом. Сейчас дело снова рассматривается в суде, и защита требует его возврата прокурору для устранения нарушений», — рассказал собеседник.

Он добавил, что к сложностям дела добавляется неоднозначность в определении потерпевших и объема причиненного им ущерба. Защита настаивает на пересмотре всех обстоятельств дела и исправлении ошибок.

Адвокат Савин отказался комментировать ситуацию. В прокуратуру был направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Позднякова обвиняли в нецелевом расходовании бюджета, злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Весной 2023 года экс-глава Барсово не смог оспорить решение суда об отставке. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе. По одному из эпизодов Позднякову вынесли оправдательный приговор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Адвокат экс-главы поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслава Позднякова — Владимир Савин — настаивает на возвращении дела в прокуратуру для доработки. По мнению защиты, в ходе следствия были допущены серьезные нарушения, к тому же уголовное преследование продолжилось и дело было направлено в суд, несмотря на истечение срока привлечения к ответственности по одному из эпизодов. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом дела. «Изначально дело было возвращено для дополнительного расследования, так как не все потерпевшие были допрошены. Позднее суд принял решение о прекращении уголовного преследования по халатности из-за непричастности обвиняемого. Однако это решение было отменено окружным судом. Сейчас дело снова рассматривается в суде, и защита требует его возврата прокурору для устранения нарушений», — рассказал собеседник. Он добавил, что к сложностям дела добавляется неоднозначность в определении потерпевших и объема причиненного им ущерба. Защита настаивает на пересмотре всех обстоятельств дела и исправлении ошибок. Адвокат Савин отказался комментировать ситуацию. В прокуратуру был направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Позднякова обвиняли в нецелевом расходовании бюджета, злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Весной 2023 года экс-глава Барсово не смог оспорить решение суда об отставке. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе. По одному из эпизодов Позднякову вынесли оправдательный приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...