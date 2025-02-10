Адвокат требует вернуть уголовное дело экс-мэра из ХМАО на доследствие

Адвокат экс-главы поселка Барсово (Сургутский район) Вячеслава Позднякова — Владимир Савин — настаивает на возвращении дела в прокуратуру для доработки. По мнению защиты, в ходе следствия были допущены серьезные нарушения, к тому же уголовное преследование продолжилось и дело было направлено в суд, несмотря на истечение срока привлечения к ответственности по одному из эпизодов. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ходом дела.
«Изначально дело было возвращено для дополнительного расследования, так как не все потерпевшие были допрошены. Позднее суд принял решение о прекращении уголовного преследования по халатности из-за непричастности обвиняемого. Однако это решение было отменено окружным судом. Сейчас дело снова рассматривается в суде, и защита требует его возврата прокурору для устранения нарушений», — рассказал собеседник.
Он добавил, что к сложностям дела добавляется неоднозначность в определении потерпевших и объема причиненного им ущерба. Защита настаивает на пересмотре всех обстоятельств дела и исправлении ошибок.
Адвокат Савин отказался комментировать ситуацию. В прокуратуру был направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Позднякова обвиняли в нецелевом расходовании бюджета, злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. Весной 2023 года экс-глава Барсово не смог оспорить решение суда об отставке. Судебная коллегия ХМАО подтвердила наличие конфликта интересов при трудоустройстве падчерицы Позднякова в подведомственное мэрии учреждение и его помощи ей в жилищном вопросе. По одному из эпизодов Позднякову вынесли оправдательный приговор.
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