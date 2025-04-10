В Свердловской области вечером и ночью 10 апреля серьезно упадет температура, что приведет к гололедице на трассах. Инспекторы потребовали от водителей повышенной осторожности, рассказали в Госавтоинспекции.
«Призываем автомобилистов соблюдать меры предосторожности при управлении транспортом, выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких маневров. Берегите себя и своих пассажиров», — заявили в ведомстве.
Особое внимание следует уделить тем, кто недавно сменил летнюю резину на зимнюю, а также начинающим водителям. В ГАИ советуют отказаться от дальних поездок и при возможности выбрать альтернативные виды транспорта.
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