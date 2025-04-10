Гаишники выступили с экстренным обращением из-за опасности на свердловских трассах. Фото

Госавтоинспекция предупредила о гололедице на трассах Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальные учения дорожных и экстренных служб. Свердловская область, полиция, гибдд, инспектор дпс
Сотрудники ГАИ призвали отказаться от дальних поездок Фото:

В Свердловской области вечером и ночью 10 апреля серьезно упадет температура, что приведет к гололедице на трассах. Инспекторы потребовали от водителей повышенной осторожности, рассказали в Госавтоинспекции.

«Призываем автомобилистов соблюдать меры предосторожности при управлении транспортом, выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких маневров. Берегите себя и своих пассажиров», — заявили в ведомстве.

Особое внимание следует уделить тем, кто недавно сменил летнюю резину на зимнюю, а также начинающим водителям. В ГАИ советуют отказаться от дальних поездок и при возможности выбрать альтернативные виды транспорта.

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В Свердловской области вечером и ночью 10 апреля серьезно упадет температура, что приведет к гололедице на трассах. Инспекторы потребовали от водителей повышенной осторожности, рассказали в Госавтоинспекции. «Призываем автомобилистов соблюдать меры предосторожности при управлении транспортом, выбирать пониженный скоростной режим, учитывать состояние дороги и избегать резких маневров. Берегите себя и своих пассажиров», — заявили в ведомстве. Особое внимание следует уделить тем, кто недавно сменил летнюю резину на зимнюю, а также начинающим водителям. В ГАИ советуют отказаться от дальних поездок и при возможности выбрать альтернативные виды транспорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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