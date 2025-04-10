Пермяк, который пытался переехать машиной студентов и нападал на них с ножом, задержан

Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело. Задержан 28-летний местный житель. Его подозревают в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также в угрозе убийством.
«Установлено, что в ночь на 23 марта 2025 года в баре поселка Рябинино Чердынского городского округа между подозреваемым и четырьмя молодыми людьми произошел конфликт. Будучи нетрезвым он совершил на них наезд на своем авто. Трое успели разбежаться, а четвертый получил травмы», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
После этого мужчина не остановился. Он взял нож и стал преследовать последних. При этом он нанес удары руками, ногами и ножом по телу одного из молодых людей. Он хотел убить его, но тот дал ему отпор.
Этот же человек, спустя некоторое время приехал к своей знакомой в Чердынь и уже ей угрожал расправой ножом. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Ранее URA.RU сообщало подробности этого происшествия. Согласно данным РЕН ТВ, мужчина нападал на группу студентов.
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