10 апреля 2025

Пермяк, который пытался переехать машиной студентов и нападал на них с ножом, задержан

Пермяк, который пытался переехать машиной студентов, задержан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело. Задержан 28-летний местный житель. Его подозревают в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также в угрозе убийством.

«Установлено, что в ночь на 23 марта 2025 года в баре поселка Рябинино Чердынского городского округа между подозреваемым и четырьмя молодыми людьми произошел конфликт. Будучи нетрезвым он совершил на них наезд на своем авто. Трое успели разбежаться, а четвертый получил травмы», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

После этого мужчина не остановился. Он взял нож и стал преследовать последних. При этом он нанес удары руками, ногами и ножом по телу одного из молодых людей. Он хотел убить его, но тот дал ему отпор. 

Этот же человек, спустя некоторое время приехал к своей знакомой в Чердынь и уже ей угрожал расправой ножом. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее URA.RU сообщало подробности этого происшествия. Согласно данным РЕН ТВ, мужчина нападал на группу студентов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело. Задержан 28-летний местный житель. Его подозревают в покушении на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, а также в угрозе убийством. «Установлено, что в ночь на 23 марта 2025 года в баре поселка Рябинино Чердынского городского округа между подозреваемым и четырьмя молодыми людьми произошел конфликт. Будучи нетрезвым он совершил на них наезд на своем авто. Трое успели разбежаться, а четвертый получил травмы», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  После этого мужчина не остановился. Он взял нож и стал преследовать последних. При этом он нанес удары руками, ногами и ножом по телу одного из молодых людей. Он хотел убить его, но тот дал ему отпор.  Этот же человек, спустя некоторое время приехал к своей знакомой в Чердынь и уже ей угрожал расправой ножом. Следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ранее URA.RU сообщало подробности этого происшествия. Согласно данным РЕН ТВ, мужчина нападал на группу студентов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...