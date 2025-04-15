Задержан главный «безопасник» крупной свердловской атомной станции

Начальника службы безопасности Белоярской АЭС поймали на взятке
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , силовик, суд, мера пресечения, судебное заседание, конвой в зале суда, конвой в суде, кобура пистолета
Подозреваемого задержали пару дней назад Фото:

Силовики задержали Владимира Соколова — начальника службы безопасности Белоярской атомной электростанции (филиал «Концерна Росэнергоатом», расположена в Свердловской области). В пресс-службе Белоярского райсуда сообщили URA.RU, что скоро Соколову изберут меру пресечения.

«Следствие обратилось с ходатайством о заключении Соколова под стражу. Ему вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки — прим. ред.)», — сказали в суде.

По данным URA.RU, Соколов был задержан 11 апреля. В пресс-службе Белоярской АЭС сообщили, что в курсе ситуации. БАЭС оказывает помощь сотрудниками правоохранительных органов, которые расследуют уголовное дело. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

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Силовики задержали Владимира Соколова — начальника службы безопасности Белоярской атомной электростанции (филиал «Концерна Росэнергоатом», расположена в Свердловской области). В пресс-службе Белоярского райсуда сообщили URA.RU, что скоро Соколову изберут меру пресечения. «Следствие обратилось с ходатайством о заключении Соколова под стражу. Ему вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки — прим. ред.)», — сказали в суде. По данным URA.RU, Соколов был задержан 11 апреля. В пресс-службе Белоярской АЭС сообщили, что в курсе ситуации. БАЭС оказывает помощь сотрудниками правоохранительных органов, которые расследуют уголовное дело. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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