Задержан главный «безопасник» крупной свердловской атомной станции

Силовики задержали Владимира Соколова — начальника службы безопасности Белоярской атомной электростанции (филиал «Концерна Росэнергоатом», расположена в Свердловской области). В пресс-службе Белоярского райсуда сообщили URA.RU, что скоро Соколову изберут меру пресечения.
«Следствие обратилось с ходатайством о заключении Соколова под стражу. Ему вменяется ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение крупной взятки — прим. ред.)», — сказали в суде.
По данным URA.RU, Соколов был задержан 11 апреля. В пресс-службе Белоярской АЭС сообщили, что в курсе ситуации. БАЭС оказывает помощь сотрудниками правоохранительных органов, которые расследуют уголовное дело. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.
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