Глава Татарстана Рустам Минниханов заинтересовался зубными имплантами челябинского участника фонда «Сколково», компании «НС Технология». Как URA.RU рассказал директор разработчика Василий Дюрягин, предприятие приняло участие в Российском венчурном форуме в Казани.
«Из заявлявшихся 1,8 тысячи компаний мы вошли в топ-20 для обхода делегации. К стенду подошли Минниханов и министр науки РФ Валерий Фальков. В нашем лице руководители увидели технологичную челябинскую продукцию», — отметил URA.RU Дюрягин.
В пресс-службе регионального оператора «Сколково», компании IT-Park74, рассказали URA.RU, что новый имплант не разрушает костную ткань, легче приживается и обладает антибактериальными свойствами. Несмотря на преимущества, уточнил информагентству Дюрягин, пока необходимый объем заказов госклиники не дали, даже несмотря на пройденную аттестацию разработки.
Для более интенсивного внедрения в практику челябинцы создали представительства в ряде регионов. Среди них есть Московская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области, Ставропольский край. Свое представительство теперь работает и в Татарстане.
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