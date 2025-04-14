14 апреля 2025

Глава Татарстана заинтересовался челябинскими зубными имплантами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На форуме челябинцы показали зубные импланты собственной разработки
На форуме челябинцы показали зубные импланты собственной разработки Фото:

Глава Татарстана Рустам Минниханов заинтересовался зубными имплантами челябинского участника фонда «Сколково», компании «НС Технология». Как URA.RU рассказал директор разработчика Василий Дюрягин, предприятие приняло участие в Российском венчурном форуме в Казани.

«Из заявлявшихся 1,8 тысячи компаний мы вошли в топ-20 для обхода делегации. К стенду подошли Минниханов и министр науки РФ Валерий Фальков. В нашем лице руководители увидели технологичную челябинскую продукцию», — отметил URA.RU Дюрягин.

В пресс-службе регионального оператора «Сколково», компании IT-Park74, рассказали URA.RU, что новый имплант не разрушает костную ткань, легче приживается и обладает антибактериальными свойствами. Несмотря на преимущества, уточнил информагентству Дюрягин, пока необходимый объем заказов госклиники не дали, даже несмотря на пройденную аттестацию разработки.

Для более интенсивного внедрения в практику челябинцы создали представительства в ряде регионов. Среди них есть Московская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области, Ставропольский край. Свое представительство теперь работает и в Татарстане.

Челябинские импланты оценил глава Татарстана Рустам Минниханов
Челябинские импланты оценил глава Татарстана Рустам Минниханов
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Глава Татарстана Рустам Минниханов заинтересовался зубными имплантами челябинского участника фонда «Сколково», компании «НС Технология». Как URA.RU рассказал директор разработчика Василий Дюрягин, предприятие приняло участие в Российском венчурном форуме в Казани. «Из заявлявшихся 1,8 тысячи компаний мы вошли в топ-20 для обхода делегации. К стенду подошли Минниханов и министр науки РФ Валерий Фальков. В нашем лице руководители увидели технологичную челябинскую продукцию», — отметил URA.RU Дюрягин. В пресс-службе регионального оператора «Сколково», компании IT-Park74, рассказали URA.RU, что новый имплант не разрушает костную ткань, легче приживается и обладает антибактериальными свойствами. Несмотря на преимущества, уточнил информагентству Дюрягин, пока необходимый объем заказов госклиники не дали, даже несмотря на пройденную аттестацию разработки. Для более интенсивного внедрения в практику челябинцы создали представительства в ряде регионов. Среди них есть Московская, Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области, Ставропольский край. Свое представительство теперь работает и в Татарстане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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