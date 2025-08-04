В Челябинской области работает лишь половина населения

Только половина населения Челябинской области работает. Как пресс-служба Челябинскстата сообщила URA.RU, безработица при этом находится на минимальных уровнях.
Ччисленность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 1,845 млн человек. Показатель соответствует 54,5% общей численности населения области», — заявили URA.RU в Челябинскстате.
Данные собрали за апрель-июнь. Они показали, что среди людей работоспособного возраста 98,4% трудятся. Безработных среди них — лишь 1,6%. Рабочее место они ищут. При этом год назад людей без работы было больше — 1,9%. Говоря о натуральных показателях, специалисты Челябинскстата, заметили, что трудовых мест лишены 29,1 тысячи человек. Среди других неработающих — дети, молодежь, пенсионеры, иные категории.
Уровень безработицы в регионе оказался ниже, чем по стране. В России индикатор составил 2,2%, в УрФО — 1,5%. В Тюменской области всего 1,3% населения не имеет занятости. В Курганской области таких 2%, в Свердловской — 1,5%.
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