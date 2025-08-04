04 августа 2025

Двое парней с ножом напали на посетителей ночного клуба на Кировке в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в ночном клубе на Кировке
Инцидент произошел в ночном клубе на Кировке Фото:

В Челябинске двое парней с ножом и перцовым баллончиком напали на персонал в ночном клубе на Кировке и устроили драку с посетителями. Об это сообщила пресс-служба охранного предприятия. 

«Утром 5 августа в ночном клубе на Кирова двое хулиганов кидались на персонал с ножом и перцовым баллончиком, устроили драку с посетителями. Злодеи были задержаны при попытке сбежать с места происшествия», — сообщила пресс-служба охранного предприятия «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Парни попытались оказать сопротивление. Оба были переданы сотрудникам полиции.

Парней передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства
Парней передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства
Фото:

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В Челябинске двое парней с ножом и перцовым баллончиком напали на персонал в ночном клубе на Кировке и устроили драку с посетителями. Об это сообщила пресс-служба охранного предприятия.  «Утром 5 августа в ночном клубе на Кирова двое хулиганов кидались на персонал с ножом и перцовым баллончиком, устроили драку с посетителями. Злодеи были задержаны при попытке сбежать с места происшествия», — сообщила пресс-служба охранного предприятия «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Парни попытались оказать сопротивление. Оба были переданы сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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