В Челябинске двое парней с ножом и перцовым баллончиком напали на персонал в ночном клубе на Кировке и устроили драку с посетителями. Об это сообщила пресс-служба охранного предприятия.
«Утром 5 августа в ночном клубе на Кирова двое хулиганов кидались на персонал с ножом и перцовым баллончиком, устроили драку с посетителями. Злодеи были задержаны при попытке сбежать с места происшествия», — сообщила пресс-служба охранного предприятия «Варяг» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Парни попытались оказать сопротивление. Оба были переданы сотрудникам полиции.
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