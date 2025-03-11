Челябинцы создали зубные импланты с быстрой приживаемостью

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Челябинцы предложили импланты с высокой приживаемостью
Челябинцы предложили импланты с высокой приживаемостью Фото:

Компания Dental Synthesis в Челябинске создала зубные импланты с быстрой приживаемостью. Как URA.RU пояснил директор Василий Дюрягин, разработка вошла в десятку лучших на конкурсе «Технологии для здоровья человека».

«На конкурс Российской академии наук (РАН) в Москве заявлялось более 150 проектов, из которых отобрали 18. В результате предложенные нами импланты вошли в топ-10 разработок», — рассказал URA.RU Дюрягин.

Предложенный имплант сочетает органические и неорганические материалы. Первые синтезированы, вторые представлены титаном. Поскольку использован природный принцип «свой-чужой», остеоинтеграция, по словам собеседника URA.RU, происходит в разы быстрее, чем в случае с обычными имплантами.

«Концепция биомиметиков сформулирована давно. Она предполагает сочетание дизайна и механических свойств медицинского изделия. Более продуктивно к идее подошли в начале 21 века, когда расшифровывали ДНК», — сообщил Дюрягин.

Концептуальным идеологом проекта стала академик, работающая в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН, Людмила Парфенова. Под ее руководством созданы опытные образцы, которые прошли испытания.

В настоящий момент компания видит в своей разработке большой экспортный потенциал. Продуктом заинтересовались в Беларуси и Индии.

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Компания Dental Synthesis в Челябинске создала зубные импланты с быстрой приживаемостью. Как URA.RU пояснил директор Василий Дюрягин, разработка вошла в десятку лучших на конкурсе «Технологии для здоровья человека». «На конкурс Российской академии наук (РАН) в Москве заявлялось более 150 проектов, из которых отобрали 18. В результате предложенные нами импланты вошли в топ-10 разработок», — рассказал URA.RU Дюрягин. Предложенный имплант сочетает органические и неорганические материалы. Первые синтезированы, вторые представлены титаном. Поскольку использован природный принцип «свой-чужой», остеоинтеграция, по словам собеседника URA.RU, происходит в разы быстрее, чем в случае с обычными имплантами. «Концепция биомиметиков сформулирована давно. Она предполагает сочетание дизайна и механических свойств медицинского изделия. Более продуктивно к идее подошли в начале 21 века, когда расшифровывали ДНК», — сообщил Дюрягин. Концептуальным идеологом проекта стала академик, работающая в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН, Людмила Парфенова. Под ее руководством созданы опытные образцы, которые прошли испытания. В настоящий момент компания видит в своей разработке большой экспортный потенциал. Продуктом заинтересовались в Беларуси и Индии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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