В Челябинске на месте стрип-клуба появится караоке-бар

В Челябинске на месте стриптиз-клуба Zanoza начнет работу караоке TCHAIKOVSKY. Как сообщила администрация заведения, открытие состоится в ближайшее время.
«Скоро открытие!» — сообщается в официальном паблике заведения в соцсети «ВКонтакте». Караоке заняло помещение ранее закрытого стриптиз-клуба Zanoza.
Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин возмутился вывесками Zanoza, где изображены женские тела. Он заявил, что такие изображения не должны находится в центре города.
Согласно информации издания «74.ру» караоке откроется 15 августа. Заведение рассчитано на 50 гостей в общем зале и от двух до десяти человек в вип-комнатах. В меню — блюда европейской и японской кухни, а также десерты собственного приготовления.
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