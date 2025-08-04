04 августа 2025

В Челябинске на месте стрип-клуба появится караоке-бар

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Новый караоке-бар в Челябинске откроется на месте стриптиз-клуба «Заноза»
Новый караоке-бар в Челябинске откроется на месте стриптиз-клуба «Заноза» Фото:

В Челябинске на месте стриптиз-клуба Zanoza начнет работу караоке TCHAIKOVSKY. Как сообщила администрация заведения, открытие состоится в ближайшее время.

«Скоро открытие!» — сообщается в официальном паблике заведения в соцсети «ВКонтакте». Караоке заняло помещение ранее закрытого стриптиз-клуба Zanoza.

Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин возмутился вывесками Zanoza, где изображены женские тела. Он заявил, что такие изображения не должны находится в центре города.

Согласно информации издания «74.ру» караоке откроется 15 августа. Заведение рассчитано на 50 гостей в общем зале и от двух до десяти человек в вип-комнатах. В меню — блюда европейской и японской кухни, а также десерты собственного приготовления.

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В Челябинске на месте стриптиз-клуба Zanoza начнет работу караоке TCHAIKOVSKY. Как сообщила администрация заведения, открытие состоится в ближайшее время. «Скоро открытие!» — сообщается в официальном паблике заведения в соцсети «ВКонтакте». Караоке заняло помещение ранее закрытого стриптиз-клуба Zanoza. Ранее мэр Челябинска Алексей Лошкин возмутился вывесками Zanoza, где изображены женские тела. Он заявил, что такие изображения не должны находится в центре города. Согласно информации издания «74.ру» караоке откроется 15 августа. Заведение рассчитано на 50 гостей в общем зале и от двух до десяти человек в вип-комнатах. В меню — блюда европейской и японской кухни, а также десерты собственного приготовления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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