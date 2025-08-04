04 августа 2025

Блогер Краснова из Челябинска снялась в постельной сцене клипа «Ленинград»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Краснова сыграла героиню клипа «Еж»
Наталья Краснова сыграла героиню клипа «Еж» Фото:

Блогер и комикесса Наталья Краснова из Челябинска снялась в постельной сцене клипа «Еж» музыкальной группы «Ленинград». Свое участие в клипе она анонсировала в соцсетях.

«Меня зовут Наташа Краснова, мне 45 лет, и я впервые в жизни снялась в постельной сцене. Как я докатилась до жизни такой? Смотрите клип „Еж“», — сообщила Краснова в telegram-канале.

Клип, как заявила Краснова, должен появиться в сети 5 августа. Трек «Еж» появился на музыкальных площадках еще в 2024 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогер и комикесса Наталья Краснова из Челябинска снялась в постельной сцене клипа «Еж» музыкальной группы «Ленинград». Свое участие в клипе она анонсировала в соцсетях. «Меня зовут Наташа Краснова, мне 45 лет, и я впервые в жизни снялась в постельной сцене. Как я докатилась до жизни такой? Смотрите клип „Еж“», — сообщила Краснова в telegram-канале. Клип, как заявила Краснова, должен появиться в сети 5 августа. Трек «Еж» появился на музыкальных площадках еще в 2024 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...