Блогер Краснова из Челябинска снялась в постельной сцене клипа «Ленинград»

Наталья Краснова сыграла героиню клипа «Еж»
Блогер и комикесса Наталья Краснова из Челябинска снялась в постельной сцене клипа «Еж» музыкальной группы «Ленинград». Свое участие в клипе она анонсировала в соцсетях.
«Меня зовут Наташа Краснова, мне 45 лет, и я впервые в жизни снялась в постельной сцене. Как я докатилась до жизни такой? Смотрите клип „Еж“», — сообщила Краснова в telegram-канале.
Клип, как заявила Краснова, должен появиться в сети 5 августа. Трек «Еж» появился на музыкальных площадках еще в 2024 году.
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