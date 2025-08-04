Платить за брони в челябинских отелях туристы стали на 21% больше

Объем проданных челябинскими гостиницами и отелями вырос за год на 21,9%. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Челябинскстата, данные сравнивались за полугодие год к году.
«По сравнению с январем-июнем 2024 года в 2025 году выросли объемы прочих платных услуг (на 30,6% в сопоставимых ценах), специализированных коллективных средств размещения (на 21,9%). Туристских услуг оказано больше на 14,4%, возможностями санаторно-курортных организаций туристы пользовались на 13,5% чаще», — отчитались в Челябинскстате.
При этом экономисты ведомства зафиксировали, что работа курьеров стала требоваться меньше. Объем их услуг сократился на 31,8%, почтовая связь снизила продажи на 33,7%. Всего же за полгода все челябинские компании реализовали услуги на 172,2 млрд рублей. Это на 1,6% больше в сопоставимых ценах в сравнении с 2024 годом.
В структуре платных услуг традиционно лидировали коммунальные услуги, составившие 22,5% от общего объема. Бытовые услуги обеспечили 16,2%, а телекоммуникационные — 10,2%.
Объем платных услуг в целом по стране достиг за полгода 9,598 триллионов рублей, по Уралу — 841,1 млрд рублей. Показатель вырос на 2,3%. При этом в Свердловской области индикатор поднялся на 11,5%, в Тюменской — на 4,5%, а в Курганской области упал на 0,5%.
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