Вблизи челябинского озера Тургояк подорожают участки в четырех СНТ

В Миассе Челябинской области сильно подорожают земельные участки вблизи озера Тургояк. Речь идет о садовых некоммерческих товариществах (СНТ) «Радуга», «Юбилейный», «Северный-1,2». Это будет связано с развитием инфраструктуры и коммуникаций, сообщила URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«Вслед за ростом цен на земли вблизи озер увеличивается стоимость участков в дачных товариществах. Рост связан с развитием инфраструктуры и коммуникаций. Например, как только появляется информация о подключении газа, цены резко начинают идти вверх. По этой причине, в ближайшие один-два года с большой долей вероятности значительно вырастут цены в направлении Миасс-Карабаш. Это садовые товарищества „Радуга“, „Юбилейный“, „Северный-1“, „Северный-2“», — сообщается на сайте.
Как отметила Кушнова, по той же причине ожидается рост цен на земельные участки в поселках Новотагилка, Тыелга и Наилы, а также в селе Новоандреевка. Подобный рост стоимости земель зафиксирован во всех регионах страны, при этом участки подорожали сильнее, чем загородные дома.
Тенденция к росту сохранится, так как земельный ресурс — невосполнимый. Предложений становится с каждым годом всё меньше, а интерес населения к загородной жизни продолжает расти.
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