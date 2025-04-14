Бывшие владельцы «Арианта» оспорили арест 46 миллионов рублей

Компания бывших собственников челябинского «Арианта» Аристовых оспорила арест средств на сумму 46,6 млн рублей. Как следует из судебной документации, подана кассационная жалоба.
«Кассационная жалоба ООО „Группа компаний Ариант“. Направлена 9 апреля», — отмечено на сайте арбитража.
Зарегистрировали ее накануне, 14 апреля. Другие подробности отсутствуют. Первоначально заявление с требованием отмены ареста Арбитражный суд Москвы рассмотрел в декабре 2024 года. Претензии предъявлены должникам Аристовым Александру и Людмиле, Кретовым Александру и Елене. Они не могут совершать действий по регистрации на указанную сумму. В том же размере действуют ограничения на средства Аристова и Кретовой в банках. Рассмотрев заявление о снятии ареста, суд отказал. В день подачи Девятый арбитражный апелляционный суд следом признал отказ законным.
Передача государству активов началась с национализации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Пересмотр итогов приватизации государство провело по требованию Генпрокуратуры РФ, которая сочла ее незаконной. Это стало поводом для национализации холдинга «Ариант», принадлежащего семьям Аристовых и Кретовых, в прошлом выступавших партнерами Антиповых. Государство перешло четыре актива «Арианта», при этом «ГК Ариант» осталась в руках первоначальных собственников. По итогам 2024 года компания показала пессимистичные финансовые результаты.
Прокуратура взыскивает с Антиповых, Аристовых и Кретовых солидарно 105 млрд рублей за убытки, понесенные государством. На счета и имущество семей наложили арест. Антиповы, Аристовы и Кретовы пытаются оспорить решения судов и действия приставов, но пока проигрывают все процессы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!