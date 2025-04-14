14 апреля 2025

Эрмитаж работает в штатном режиме, угрозы безопасности не выявлено

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Временное закрытие музея произошло, когда поступило сообщение по поводу угрозы безопасности
Временное закрытие музея произошло, когда поступило сообщение по поводу угрозы безопасности Фото:

Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа вновь открыт для посетителей. Ранее сообщалось о временном приостановлении работы в связи с анонимным сообщением, угрожающим безопасности учреждения. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Эрмитаж работает в штатном режиме», — пишет пресс-служба Эрмитажа. В результате оперативной работы сотрудников Службы музейной безопасности и Росгвардии подозрительных предметов в экспозиционных залах и служебных помещениях не выявлено.

Временное закрытие музея произошло, когда поступило сообщение по поводу угрозы безопасности. В ответ на это руководство Эрмитажа приостановило работу музея. Проверка прошла без инцидентов.

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Вход в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа вновь открыт для посетителей. Ранее сообщалось о временном приостановлении работы в связи с анонимным сообщением, угрожающим безопасности учреждения. Об этом сообщает пресс-служба музея. «Эрмитаж работает в штатном режиме», — пишет пресс-служба Эрмитажа. В результате оперативной работы сотрудников Службы музейной безопасности и Росгвардии подозрительных предметов в экспозиционных залах и служебных помещениях не выявлено. Временное закрытие музея произошло, когда поступило сообщение по поводу угрозы безопасности. В ответ на это руководство Эрмитажа приостановило работу музея. Проверка прошла без инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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