Суд отказался взыскать 410 миллионов за банкротство метзавода в Златоусте

16 апреля 2025 в 14:21 Размер текста - 17 +

В банкротстве металлургического завода Златоуста виновных не нашлось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать 410 млн рублей с причастных к работе Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) двух юридических и четырех физических лиц. Как следует из определения суда, от ответственности освободили «Мечел», «НК Инвест», Игоря Зюзин, Антона Леваду, Юрия Гущина и Вадима Варшавского. «В удовлетворении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании убытков, признании сделки недействительной отказать. Определение подлежит исполнению после его вступления в законную силу и может быть обжаловано в апелляционную инстанцию», — отмечено в документе суда (имеется в распоряжении URA.RU). Вопрос касался банкротства ЗМЗ. В деле говорится о двух периодах банкротства. Вначале дело закончилось мировым соглашением от июля 2010 года. По условиям документа, должник получал три года отсрочки, а затем в течение семи лет обязался закрыть долг в размере 11,9 млрд рублей. Погасил задолженность завод лишь частично. В октябре 2013 года учредитель метзавода, компания «Эндизия лимитед», принял решения ликвидировать предприятие, и через два месяца метзавод стал банкротом. Предприятием тогда руководил Левада. К тому моменту, со второго полугодия 2009 года, ряд предприятий «Эстара» являлись связанными сторонами с группой «Мечел». При совместной работе металлургический холдинг выдавал кредиты, которые погашались, но не полностью. В 2013—2014 годах объем операций между контрагентами снизился. Назначенный судом эксперт сделал вывод, что группа сделок увеличила убытки общества. В одном из договоров фигурировал Варшавский. Средства по нему направлялись через «Киберлинк Лимитед», чей руководитель Сергей Шувалов был членом правления «Мечела». Офшор выступал в качестве заемщика. Подписанное мировое соглашение по итогам неисполненного договора предполагало перевод активов «Эстара» в пользу займодавцев. Спор о признании недействительным другого договора поручительства открыл первый конкурсный управляющий Александр Черкизов. По нему ЗМЗ обязался отвечать за «Киберлинк Лимитед» по договору займа на 890 млн долларов, заключенному 26 сентября 2012 года. Златоустовский метзавод в числе других предприятий, названных «Эстаром», был передан в качестве обеспечения сделки. Заключенный договор предполагал, что взамен за поручительство ЗМЗ получит 5,5 млрд рублей. Частично, в размере 1,1 млрд рублей, офшор обязательство исполнил. В декабре 2013 года вступило в силу решение суда о взыскании с «Киберлинк Лимитед» и поручителей пяти миллиардов. Займодавец, компания «Скайблок Лимитед», намеревался включить неисполненные обязательства в реестр требований кредиторов ЗМЗ, но спустя почти два года от этого отказался. В решениях судов есть положение о признании договора поручительства недействительным. Но следующая инстанция отправила дело на новое рассмотрение. В суде подконтрольность метзавода стала предметом спора. «Эстар» Варшавского указывал на «Мечел», а тот — на «Эстар». Отдельного внимания удостоился пласт взаимоотношений с Варшавским. ЗМЗ в банке «Петрокоммерц» выступал поручителем по кредитам. Возврат денег гарантировал сам Варшавский. Получив 29 июня 2012 года от банка 2,783 млрд рублей, метзавод эти средства перечислил другой фирме. По цепочке финансы в тот же день вернулись банку, но от другой фирмы и по иным обязательствам — долги остались на заемщиках. Теперь обязательства на 2,164 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов «ТД Эстар». Варшавского суд в сентябре 2021 года признал виновным в хищении денег банка. Бизнесмен отбывает наказание. Влияние «Мечела» на банкротство ЗМЗ осталось недоказанным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Требование о привлечении к субсидиарной ответственности «Мечела» заявил Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ, правопреемником которого затем выступила компания «Эра»). Другие ответчики появились при уточнении иска. Заявление поддержали иные кредиторы — конкурсный управляющий ОАО «ЗМЗ» Алексей Лариков, банк «Траст» (которого затем заменил банк ФК «Открытие») и фирма «Металлургические инвестиции». Конкурсный управляющий Лариков на правах субсидиарной ответственности хотел взыскать с Варшавского и «НК Инвест» 18,756 млрд рублей, со всех прочих — 410 млн рублей. Последнюю сумму «Эра» рассчитала как увеличение долга между двумя банкротствами: обязательства увеличились с 11,369 до 11,779 млрд рублей. Ответчики на требования возразили: юристы «Мечела» заявили, что влияния на должника не оказывали, «НК Инвест» утверждал, что под его контролем в период с ноября 2009 по февраль 2012 годов заключено всего две спорные сделки, Левада и Гущин указывали на пропуск сроков исковой давности. На него же обратил внимание холдинг Зюзина, заметив, что вреда кредиторам не наносил. Влияния «Мечела» на решения ЗМЗ, на наличии которого в прошлом настаивали заявители, суд не усмотрел. Он отметил, что фактическая роль холдинга сводилась к реструктуризации долгов группы «Эстар» и обеспечению возможности перенастройки хозяйственных связей для перехода к безубыточной деятельности. Связи «Мечела» доказаны со «Скайблок Лимитед», но не с «Киберлинк Лимитед». Отношения холдинга и Зюзина с «НК Инвест» суд также счел неподтвержденными. Арбитраж не увидел вредоносности упомянутых заявителями эпизодов хозяйственной жизни ЗМЗ и их влияния на банкротство. Несостоятельность наступила не ранее 2009 года. Доказательств вывода активов между 2009 и 2013 годами суд также не увидел. Срок предъявления требований к Зюзину, Леваде и Гущину суд счел пропущенным. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора — юрлицам. Позиции по прошедшему суду будут отражены на сайте после поступления ответов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области отказался взыскивать 410 млн рублей с причастных к работе Златоустовского метзавода (ЗМЗ, Челябинская область) двух юридических и четырех физических лиц. Как следует из определения суда, от ответственности освободили «Мечел», «НК Инвест», Игоря Зюзин, Антона Леваду, Юрия Гущина и Вадима Варшавского. «В удовлетворении заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании убытков, признании сделки недействительной отказать. Определение подлежит исполнению после его вступления в законную силу и может быть обжаловано в апелляционную инстанцию», — отмечено в документе суда (имеется в распоряжении URA.RU). Вопрос касался банкротства ЗМЗ. В деле говорится о двух периодах банкротства. Вначале дело закончилось мировым соглашением от июля 2010 года. По условиям документа, должник получал три года отсрочки, а затем в течение семи лет обязался закрыть долг в размере 11,9 млрд рублей. Погасил задолженность завод лишь частично. В октябре 2013 года учредитель метзавода, компания «Эндизия лимитед», принял решения ликвидировать предприятие, и через два месяца метзавод стал банкротом. Предприятием тогда руководил Левада. К тому моменту, со второго полугодия 2009 года, ряд предприятий «Эстара» являлись связанными сторонами с группой «Мечел». При совместной работе металлургический холдинг выдавал кредиты, которые погашались, но не полностью. В 2013—2014 годах объем операций между контрагентами снизился. Назначенный судом эксперт сделал вывод, что группа сделок увеличила убытки общества. В одном из договоров фигурировал Варшавский. Средства по нему направлялись через «Киберлинк Лимитед», чей руководитель Сергей Шувалов был членом правления «Мечела». Офшор выступал в качестве заемщика. Подписанное мировое соглашение по итогам неисполненного договора предполагало перевод активов «Эстара» в пользу займодавцев. В декабре 2013 года вступило в силу решение суда о взыскании с «Киберлинк Лимитед» и поручителей пяти миллиардов. Займодавец, компания «Скайблок Лимитед», намеревался включить неисполненные обязательства в реестр требований кредиторов ЗМЗ, но спустя почти два года от этого отказался. В решениях судов есть положение о признании договора поручительства недействительным. Но следующая инстанция отправила дело на новое рассмотрение. В суде подконтрольность метзавода стала предметом спора. «Эстар» Варшавского указывал на «Мечел», а тот — на «Эстар». Отдельного внимания удостоился пласт взаимоотношений с Варшавским. ЗМЗ в банке «Петрокоммерц» выступал поручителем по кредитам. Возврат денег гарантировал сам Варшавский. Получив 29 июня 2012 года от банка 2,783 млрд рублей, метзавод эти средства перечислил другой фирме. По цепочке финансы в тот же день вернулись банку, но от другой фирмы и по иным обязательствам — долги остались на заемщиках. Теперь обязательства на 2,164 млрд рублей включены в реестр требований кредиторов «ТД Эстар». Варшавского суд в сентябре 2021 года признал виновным в хищении денег банка. Бизнесмен отбывает наказание. Требование о привлечении к субсидиарной ответственности «Мечела» заявил Ростовский электрометаллургический завод (РЭМЗ, правопреемником которого затем выступила компания «Эра»). Другие ответчики появились при уточнении иска. Заявление поддержали иные кредиторы — конкурсный управляющий ОАО «ЗМЗ» Алексей Лариков, банк «Траст» (которого затем заменил банк ФК «Открытие») и фирма «Металлургические инвестиции». Конкурсный управляющий Лариков на правах субсидиарной ответственности хотел взыскать с Варшавского и «НК Инвест» 18,756 млрд рублей, со всех прочих — 410 млн рублей. Последнюю сумму «Эра» рассчитала как увеличение долга между двумя банкротствами: обязательства увеличились с 11,369 до 11,779 млрд рублей. Ответчики на требования возразили: юристы «Мечела» заявили, что влияния на должника не оказывали, «НК Инвест» утверждал, что под его контролем в период с ноября 2009 по февраль 2012 годов заключено всего две спорные сделки, Левада и Гущин указывали на пропуск сроков исковой давности. На него же обратил внимание холдинг Зюзина, заметив, что вреда кредиторам не наносил. Арбитраж не увидел вредоносности упомянутых заявителями эпизодов хозяйственной жизни ЗМЗ и их влияния на банкротство. Несостоятельность наступила не ранее 2009 года. Доказательств вывода активов между 2009 и 2013 годами суд также не увидел. Срок предъявления требований к Зюзину, Леваде и Гущину суд счел пропущенным. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора — юрлицам. Позиции по прошедшему суду будут отражены на сайте после поступления ответов.