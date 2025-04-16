В Челябинской области за год отремонтировали восемь автовокзалов и 193 остановочных комплекса. Такая информация прозвучала на заседании комитета заксобрания региона по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию.
«Обсудили с коллегами ход реализации транспортной реформы в Челябинской агломерации. В частности, были затронули вопросы организации транспортного обслуживания населения в муниципалитетах и развития пригородных железнодорожных перевозок. В 2024 году приобретался подвижной состав общественного транспорта, организована работа муниципальных и межмуниципальных маршрутов по регулируемым тарифам. В муниципальных образованиях было обустроено 300 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе отремонтировано восемь автовокзалов, субсидировались пригородные железнодорожные и авиаперевозки», — цитирует пресс-служба заксобрания председателя комитета Павла Шиляева.
Общий объем финансирования подпрограмм «Инфраструктурные проекты» и «Транспорт» в 2024 году составил более 33 млрд рублей. На эти средства в городах организованы 9,06 км выделенных полос и приобретен 71 низкопольный трамвайный вагон для Челябинска. Кроме того, организована перевозка пассажиров 70 пригородными поездами, из которых 14 скоростных. Также в регионе выполнялись полеты по 13 региональным субсидируемым авиамаршрутам, из которых 11 — из Челябинска и два — из Магнитогорска.
Объем финансирования мероприятий по направлению «транспорт» в 2024 году составил более 4,5 миллиарда рублей. В 2025 году средства областного бюджета по направлению «транспорт» в госпрограмме увеличены до семи миллиардов рублей. Средства направят на создание и модернизацию объектов транспортной инфраструктуры в муниципальных образованиях и на организацию пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. Кроме этого, предусмотрены средства на инфраструктурные проекты и модернизацию троллейбусной сети.
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