Сотрудника мэрии Озерска на семь лет осудили за взятку

Озерский горсуд Челябинской области осудил ведущего инженера отдела капстроительства МКУ «УКС ОГО» по делу о получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он получил семь лет колонии.
«Судебная инстанция приговорила должностное лицо к лишению свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В качестве дополнительного наказания инженеру запретили на семь лет занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях и учреждениях. Также он должен выплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки — 6,6 млн рублей.
Сотрудник был задержан по подозрению в коррупции. Было установлено, что в августе 2024 года он получил взятку от представителя коммерческой организации. За это он беспрепятственно принял выполненные работы и подписал акты по муниципальным контрактам.
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