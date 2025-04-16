16 апреля 2025

Сотрудника мэрии Озерска на семь лет осудили за взятку

© Служба новостей «URA.RU»
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По делу о коррупции сотрудник получил семь лет колонии
По делу о коррупции сотрудник получил семь лет колонии Фото:

Озерский горсуд Челябинской области осудил ведущего инженера отдела капстроительства МКУ «УКС ОГО» по делу о получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он получил семь лет колонии.

«Судебная инстанция приговорила должностное лицо к лишению свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В качестве дополнительного наказания инженеру запретили на семь лет занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях и учреждениях. Также он должен выплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки — 6,6 млн рублей.

Сотрудник был задержан по подозрению в коррупции. Было установлено, что в августе 2024 года он получил взятку от представителя коммерческой организации. За это он беспрепятственно принял выполненные работы и подписал акты по муниципальным контрактам.

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Озерский горсуд Челябинской области осудил ведущего инженера отдела капстроительства МКУ «УКС ОГО» по делу о получении взяток. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он получил семь лет колонии. «Судебная инстанция приговорила должностное лицо к лишению свободы на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания инженеру запретили на семь лет занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях и учреждениях. Также он должен выплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки — 6,6 млн рублей. Сотрудник был задержан по подозрению в коррупции. Было установлено, что в августе 2024 года он получил взятку от представителя коммерческой организации. За это он беспрепятственно принял выполненные работы и подписал акты по муниципальным контрактам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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