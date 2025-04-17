Цирковой артист из Москвы трагически погиб в зоне СВО

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В зоне СВО погиб династийный цирковой артист
В зоне СВО погиб династийный цирковой артист Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Цирковой артист Назар Якубов погиб во время выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Большом Московском Цирке.

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов — цирковой артист, талантливый руководитель номера „гимнасты на матче“», — говорится в публикации официального telegram-канала Большого Московского Цирка. Руководство и коллектив цирка выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.

В цирке подчеркнули, что Якубов был династийным артистом, многие годы работал в Большом Московском цирке и пользовался большим уважением среди коллег. Его выделяли творческий подход, мастерство и умение объединять коллектив. Якубов не только выступал на арене, но и являлся наставником для молодых артистов, вдохновляя их своим примером.

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Цирковой артист Назар Якубов погиб во время выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Большом Московском Цирке. «С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов — цирковой артист, талантливый руководитель номера „гимнасты на матче“», — говорится в публикации официального telegram-канала Большого Московского Цирка. Руководство и коллектив цирка выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста. В цирке подчеркнули, что Якубов был династийным артистом, многие годы работал в Большом Московском цирке и пользовался большим уважением среди коллег. Его выделяли творческий подход, мастерство и умение объединять коллектив. Якубов не только выступал на арене, но и являлся наставником для молодых артистов, вдохновляя их своим примером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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