Цирковой артист из Москвы трагически погиб в зоне СВО

Цирковой артист Назар Якубов погиб во время выполнения задач в зоне СВО. Об этом сообщили в Большом Московском Цирке.
«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов — цирковой артист, талантливый руководитель номера „гимнасты на матче“», — говорится в публикации официального telegram-канала Большого Московского Цирка. Руководство и коллектив цирка выразили глубокие соболезнования родным и близким артиста.
В цирке подчеркнули, что Якубов был династийным артистом, многие годы работал в Большом Московском цирке и пользовался большим уважением среди коллег. Его выделяли творческий подход, мастерство и умение объединять коллектив. Якубов не только выступал на арене, но и являлся наставником для молодых артистов, вдохновляя их своим примером.
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