В Перми пожарные спасли двух человек из горящего дома

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Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС
Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС Фото:

В Перми сотрудники МЧС спасли двух человек во время пожара. Возгорание произошло на улице 2-я Рыночная, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Перми на улице 2-я Рыночная загорелся мусор на лестничной клетке неэксплуатируемого дома. Пожарные вывели на свежий воздух двух человек», — сообщает telegram-канал МЧС России по Пермскому краю.

В ликвидации возгорания приняли участие девять специалистов МЧС и две единицы техники. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

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В Перми сотрудники МЧС спасли двух человек во время пожара. Возгорание произошло на улице 2-я Рыночная, сообщает пресс-служба регионального МЧС. «Перми на улице 2-я Рыночная загорелся мусор на лестничной клетке неэксплуатируемого дома. Пожарные вывели на свежий воздух двух человек», — сообщает telegram-канал МЧС России по Пермскому краю. В ликвидации возгорания приняли участие девять специалистов МЧС и две единицы техники. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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