В Перми пожарные спасли двух человек из горящего дома

Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС
В Перми сотрудники МЧС спасли двух человек во время пожарана улице 2-я Рыночная,
«Перми на улице 2-я Рыночная загорелся мусор на лестничной клетке неэксплуатируемого дома. Пожарные вывели на свежий воздух двух человек», — сообщает telegram-канал МЧС России по Пермскому краю.
В ликвидации возгорания приняли участие девять специалистов МЧС и две единицы техники. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
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